Director de la Asociación Nacional de las Artes, Antonio Suárez, dejará el cargo en febrero

Antonio Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de las Artes (ANA), anunció que dejará este cargo el próximo 12 de febrero. A través de un mensaje publicado en X, el gestor cultural expresó su agradecimiento al Gobierno, en particular al presidente Gustavo Petro y a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, así como al exministro Juan David Correa, a quien reconoció por brindarle la oportunidad de asumir la dirección de la entidad.

Además, Suárez declaró que durante su periodo de gestión se logró “avanzar en un proyecto de sostenibilidad y romper la idea elitista de la música ‘culta’ y llevar lo sinfónico al país profundo en el marco de Artes para la Paz”. En el mensaje no se especificó el motivo detrás de su salida de la institución.

Mi trabajo como gestor cultura inicia un nuevo ciclo, el día 12 de febrero culminan mis funciones como Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de las Artes @anaartesco. Gracias al presidente @petrogustavo y al gobierno del cambio. Gracias al equipo de la Asociación y a los — Antonio Suárez (@ntonsuarz) January 7, 2026

Desde febrero de 2024, Suárez fue nombrado como director de la Asociación Nacional de Música Sinfónica, entidad que en agosto de 2025 se convirtió en la ANA, esto con el propósito de expandir el trabajo hecho en el ámbito de la música clásica a otras disciplinas artísticas, como la danza, el teatro, la literatura y las artes visuales.

Las funciones de la entidad están enmarcadas en la gestión, difusión y promoción de proyectos culturales en todo el territorio. Dentro de la ANA, se incluye el acompañamiento a tres de las agrupaciones más importantes del país: la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia.

Además, la ANA se encarga del desarrollo de diversos programas como la Red Nacional Sinfónica, que vincula a distintas orquestas regionales; Cultura para Libertad, que propone espacios sonoros para las personas privadas de la libertad; la dotación de instrumentos en el marco del proyecto Artes para la Paz; entre otros.

Cuando aun la Asociación estaba enfocada en la música sinfónica, Suárez expresó en una entrevista con El Espectador, cuáles eran sus objetivos mientras ocupara la dirección: “Quiero que la orquesta no solo sea reconocida en el teatro Colón de Bogotá, sino que tenga presencia en todo el territorio colombiano. Busco enriquecer su circulación multicultural y diversa, especialmente fortaleciendo actividades internacionales con giras”.

Este propósito se tradujo durante su periodo administrativo en la ANA, a partir de distintas iniciativas, como el Concurso Internacional de Violín, el homenaje del Coro Nacional de Colombia a Guillermo Cano y los eventos del programa distrital Navidad es Cultura 2025.