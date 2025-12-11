Directora (E) del Museo Nacional es investigada por reproducir video del paro de 2021

También están siendo investigadas la curadora del evento, Sandra Carolina Chacón Bernal, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de Cultura, Alejandra Sarria Molano. Foto: EFE - Orlando Barría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en contra de Katia Cecilia González Martínez, directora encargada del Museo Nacional. Esto debido a la proyección de un video en un evento a cargo del museo, donde se registraba a protestantes del paro nacional de 2021, arrastrando el busto del expresidente Guillermo León Valencia.

Estos hechos se dieron durante la exposición ‘El Mundo al Revés’, la cual tuvo lugar en noviembre, dentro de la Casa Museo Guillermo León Valencia, en Popayán. Este video hacía parte de la pieza llamada “Secuestro cultural por la dignidad caucana”.

La proyección de este material constituiría presuntamente una falta disciplinaria, ya que el uso de este busto durante las manifestaciones se considera como hurto calificado, al ser un bien declarado como patrimonio histórico y cultural.

Por este suceso también están siendo investigadas la curadora del evento, Sandra Carolina Chacón Bernal, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, Alejandra Sarria Molano. La Procuraduría ha solicitado al Museo Nacional suministrar un informe sobre los criterios para la preparación y ejecución del evento.

¿Qué pasó el 25 de noviembre de 2025 con el busto de León Valencia?

Este no ha sido único momento que ha causado polémica este año con respecto al busto del expresidente. El 25 de noviembre de este año, en el contexto del día en contra de la violencia de la mujer, un grupo de descendientes lamistas, activistas feministas y otros artistas arrastraron nuevamente el busto de León Valencia hasta depositarlo en el mausoleo dedicado a su padre, el también político Guillermo Valencia Castillo.

Según Infobae, los voceros que participaron en este performance lo denominaron como un “juicio espiritual” en contra de la violencia histórica sufrida por el líder indígena Manuel Quintín Lame, quien tuvo varios enfrentamientos con Guillermo Valencia.

En un libro, Quintín Lame aseguró que Valencia solicitó su destierro de Colombia cuando este último fue representante a la Cámara. “El performance tenía como objetivo ‘resarcir la infamia’ de la que fue víctima Quintín Lame hace más de un siglo”, declararon los artistas.

Frente a esto, la Alcaldía de Popayán emitió un comunicado diciendo que: “rechaza de manera categórica el acto de odio ocurrido en el centro histórico, donde fue arrastrado el busto de Guillermo León Valencia, nacido en esta ciudad. Este monumento forma parte del patrimonio público y debe ser respectado”.

De la misma manera, la senadora Paloma Valencia denunció esta intervención: “Quiero rechazar la manera como trataron la estatua de mi abuelo, el presidente Valencia, que estaba en Popayán porque lo merece, porque representa un símbolo histórico del último presidente elegido, nacido en Popayán. Fue un hombre que amaron los colombianos, sin distingos, liberales y conservadores, en épocas de polarización, donde las diferencias políticas significaban violencia. Fue un constructor de paz y de entendimiento entre los partidos”.