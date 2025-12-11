Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Robo en museo de Inglaterra: se emitió una alerta para la captura de los sospechosos

La policía británica emitió una alerta para la búsqueda de los cuatro sospechosos del robo, que se dio en septiembre de este año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia EFE
11 de diciembre de 2025 - 07:55 p. m.
Los objetos robados pertenecían a una colección sobre el Imperio Británico y la Commonwealth.
Los objetos robados pertenecían a una colección sobre el Imperio Británico y la Commonwealth.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Policía británica hizo este jueves un llamamiento ciudadano para localizar a cuatro hombres sospechosos del robo en septiembre de más de 600 objetos del archivo del Museo de Bristol, en el suroeste de Inglaterra, vinculados al Imperio Británico y la Commonwealth (mancomunidad de antiguas colonias y protectorados).

La Policía del condado de Avon y Somerset señaló que los sospechosos accedieron a un edificio en la zona de Cumberland Road en la madrugada del 25 de septiembre.

Vínculos relacionados

Estas son las 10 mejores películas de 2025, según TIME
Cien años de Soledad 2: ¿Cuándo se estrena? Netflix confirma la fecha
El FIAV lanza su segunda edición para 2026: conozca aquí los detalles

Según el detective Dan Burgan, fueron sustraídos recuerdos, pertenencias domésticas, fotografías y documentos históricos, muchos de ellos donaciones y todos de gran valor cultural.

“Forman parte de una colección que ofrece una visión compleja de la historia británica. Esperamos que la ciudadanía nos ayude a llevar a los responsables ante la justicia”, declaró.

La fuerza difundió imágenes de circuito cerrado de televisión de los cuatro varones y pidió colaboración para identificarlos y localizar las piezas robadas.

La colección del Museo de Bristol sobre el Imperio Británico y la Commonwealth documenta los vínculos de Reino Unido con los países de su imperio desde finales del siglo XIX hasta tiempos recientes.

Contiene documentos de británicos que vivieron y trabajaron en las colonias, así como colecciones de cine y fotografías que abarcan desde 1920 hasta la década de 1970, con material de India y varios países africanos.

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Robo museo

Museo de Bristol

Noticias Cultura

Inglaterra

Robo museo Inglaterra

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.