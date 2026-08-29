“Ayuno y cenizas”: Rodrigo Dimaté retrata el consumo de drogas en las calles de Bogotá

Esta película fue realizada por los cineastas Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, de Quo Cine. Foto: Archivo particular

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Dentro de lo que esconde la ciudad, entre matorrales y esquinas oscuras que se precipitan al caer el sol, hay muchas problemáticas sociales que no son visibles por cuenta de esa costumbre arraigada en países como Colombia de mirar para otro lado, porque esa oscuridad que se presenta desde lo marginado tiene un fondo aún más complejo para la naturaleza de una sociedad agrietada.

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El director Rodrigo Dimaté, luego de estrenar Tres lunas nuevas (2025), se adentra de nuevo en las calles de una gran urbe como Bogotá con un documental que muestra cómo cuatro jóvenes comparten experiencias en relación con el consumo de drogas mientras ensayan y llevan a escena Edipo Rey, un clásico del teatro que ha trascendido a través de los siglos.

Las montañas de Bogotá son el escenario del proceso de la obra para llegar a Edipo, que es presentado no como un personaje del pasado, sino como uno que sigue siendo pertinente en el presente y que hace que estas cuatro personas y sus familias se pregunten acerca del destino y sus desdichas. Ese destino que, como dicta la obra, “el azar rige nuestras vidas y el futuro es incierto”, palabras que abordan la fragilidad del ser humano ante un destino que no puede controlar.

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Esa idea de vivir lo mejor que se pueda día a día es, de alguna manera, la forma como los protagonistas abordan su vida en medio de la adicción, cómo sienten el mundo y cómo le dan tiempo y espacio a la existencia, o al destino, para que decida por ellos.

Ayuno y cenizas recurre a la mezcla de lenguajes para observar y escuchar a Fabián, Andrés, Dairon y Daisson, quienes hablan de las calles y de su experiencia con el bazuco. Son cuatro retratos cercanos que se apartan de los prejuicios y de las miradas ajenas o endurecidas frente al tema. El director no lo aborda de la manera tradicional, sino desde las dificultades inesperadas que cualquier familia podría enfrentar, recordándonos que ni en la antigüedad ni en el presente nadie está exento de un cambio de fortuna.

El proceso creativo desde el barrio tiene un lugar esencial en la filmografía de Rodrigo Dimaté y María Jimena Barreto, quienes desde hace más de una década han emprendido procesos de creación con artistas de diferentes localidades de Bogotá. Gracias a este intercambio nació la idea de conformar un grupo de teatro con raperos y hallar en los héroes clásicos un espejo de las realidades diarias de una ciudad.

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El documental no busca idealizar los caminos conocidos por otros documentos fílmicos hacia la redención desde la rehabilitación, sino ofrecerle al espectador aspectos poco conocidos e impopulares del consumo de drogas y mostrar cómo están latentes en muchos procesos creativos, con consecuencias desastrosas tanto para ellos como para sus familias.

Rodrigo Dimaté continúa construyendo una filmografía que se arriesga a cambiar de a poco las fórmulas tradicionales de entender las cosas, pero que en ocasiones recae en el exceso del mensaje, sin tener en cuenta que su público puede ser más amplio y su mensaje puede expandirse más si encuentra una narrativa que atraiga una atención más diversa, aunque su storytelling continúa creciendo positivamente.