Colombia llega al Festival de Venecia con tres producciones: estas son las películas

Poster del cortometraje "Los poderes", de Salim Jaller. Foto: Archivo particular

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La Mostra comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 12 de septiembre, con una programación que también tendrá presencia de figuras y producciones de España, México, Chile y Argentina.

La cuota colombiana estará repartida entre Horizontes y la Semana Internacional de la Crítica. En la primera, considerada la segunda sección en importancia del festival y dedicada a las nuevas vanguardias, competirá el cortometraje “Los poderes”, de Salim Jaller.

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La presencia hispana en Horizontes será reducida este año. Además de la producción colombiana, solo estará el cortometraje “Una fortaleza”, de la chilena Alba Gaviraghi.

Las otras dos producciones colombianas llegarán a la 41ª Semana Internacional de la Crítica (SIC). Allí competirán “El fin de los tiempos”, de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas, y “Meteorito”, de Sebastián Múnera. En esa misma sección participará “London”, de los brasileños Victor Di Marco y Márcio Picoli.

La presencia hispana en la Mostra

Más allá de Colombia, el cine hispano tendrá representación en diferentes secciones del Festival de Venecia, incluida la competencia por el León de Oro.

Entre las 21 películas de la Selección Oficial está “Bunker”, del director francés Florian Zeller y protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz. Bardem interpreta a un arquitecto que acepta construir un refugio atómico para un millonario, mientras Cruz encarna a su esposa, quien cuestionará sus planes.

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También competirá “Ritorno a Buenos Aires”, del italo-chileno Marco Bechis. La película cuenta la historia de un italiano —el propio Bechis— que regresa a la capital argentina para testificar en un juicio contra los militares que lo secuestraron durante la dictadura.

Chile también estará presente en la competencia con"‘Wild horse nine", de Martin McDonagh, sobre dos agentes de la CIA, interpretados por John Malkovich y Sam Rockwell, enviados desde Santiago a la Isla de Pascua en medio de las conspiraciones previas al golpe. En el reparto aparecen las actrices Mariana Di Girolamo y Ailín Salas como dos estudiantes rebeldes.

A estas producciones se suma “Succederà questa notte”, coproducción franco-española que marca el regreso de Nanni Moretti a Venecia después de casi cuatro décadas de ausencia.

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De Borges a Gael García Bernal

Fuera de concurso, el argentino Mariano Llinás presentará “Biografía de Jorge Luis Borges”, un documental de más de cinco horas que busca no solo abordar al autor de “El Aleph”, sino también recorrer un siglo de literatura e historia.

En esta categoría también habrá dos películas con producción española: “Holy Wood Dust”, del cineasta ruso Víktor Kosakovski, y “Dust”, última entrega de la serie del malayo Tsai Ming-liang sobre un monje budista caminante que esta vez recorre las calles de San Sebastián.

Otro de los títulos de la programación será “Hombre al agua”, el tercer largometraje dirigido por el mexicano Gael García Bernal. La película, que contará con la aparición de Ricky Martin, se estrenará en la sección “Spotlight”.

Entre las cuatro producciones realizadas en el laboratorio de formación “Biennale College” estará “Tijuana, todavía”, una historia “queer” del mexicano Gabriel Gutiérrez Morales.

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La presencia latinoamericana continuará en las 23ª Jornadas de los Autores. Allí la mexicana Nathalia Acevedo estrenará “Salón de Belleza” y la argentina María Aparicio presentará “A veces me entra tristeza, otras veces rebelión”. Como evento especial se proyectará “El fantasma”, de los argentinos Ignacio Masllorens y David Lamelas.

La programación se completa con “Les Indes”, una coproducción suizo-española sobre el viaje de un joven noble español encargado de entregar el retrato de una infanta de España a Luis XIV de Francia y que termina fascinado por el Nuevo Mundo.

Así, aunque la presencia hispana en algunas de las principales categorías de la Mostra será menor que en ediciones anteriores, las producciones de Colombia, Chile, Argentina, México y España estarán distribuidas entre la Selección Oficial y las diferentes secciones paralelas del festival.