TransMilenio se convierte en galería: 41 muralistas lo transforman en la Bienal BOG25

Ocho portales y 37 estaciones del Sistema serán intervenidos gracias al trabajo de 41 artistas y muralistas que fueron seleccionados en la invitación cultural Ensayos sobre la felicidad en TransMi, una propuesta que “busca promover la corresponsabilidad ciudadana y fortalecer el vínculo de los bogotanos con su sistema de transporte”.

Las intervenciones artísticas se desarrollan en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, evento que este año tiene como eje el diálogo entre arte, ciudad y bienestar. Los artistas intervendrán muros, pasillos y tótems de estaciones y portales, transformando la experiencia cotidiana del viaje en una oportunidad para detenerse, observar y conectarse con la ciudad desde el arte.

“TransMilenio no es solo un sistema de transporte, es un escenario de encuentro, un lugar donde se cruzan las historias de Bogotá. Con esta intervención artística queremos que sus estaciones se conviertan en una galería a cielo abierto que celebre lo que somos y lo que compartimos”, afirmó Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Según una encuesta de 2024 realizada por la Secretaría de Cultura e IDIPRON, el 85% de los usuarios considera que TransMilenio hace parte de la identidad bogotana, y el 88% rechaza los daños a la infraestructura. Por ello, en la convocatoria lanzada en julio por la Administración Distrital, que recibió más de 300 propuestas de artistas y colectivos locales, los seleccionados fueron elegidos por su capacidad para conectar con el público, además de generar conversaciones sobre la felicidad, la vida urbana y el sentido de pertenencia.

“Queremos poner en conversación la manera en que todos podemos aportar al cuidado del Sistema y reconocer que TransMilenio es un bien compartido”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A.

¿Dónde estarán las intervenciones?

Los murales se realizarán en los portales 20 de Julio, Norte, Suba, Sur, Usme, Américas, 80 y Avenida El Dorado. Además, 37 estaciones de diferentes troncales serán escenario de las obras: