Una historia sobre violencia y corrupción en la era Trump

El escritor noruego Jo Nesbo, creador de Harry Hole y referente de la novela negra europea, presentó su nuevo libro, Minnesota, en el que se trasladó al Estados Unidos de Donald Trump con un nuevo protagonista y una trama de corrupción y tráfico de armas para abordar el auge de la violencia.

La acción comenzó en Mineápolis, en 2016, cuando un delincuente habitual, sospechoso de traficar con armas, fue víctima de un tiroteo. Tras este ataque, los asesinatos no dejaron de sucederse y todas las pistas condujeron a Tomas Gómez, un hombre de pasado misterioso y vinculado con una importante banda que parecía haberse esfumado.

Bob Oz, un detective suspendido del servicio y con alguna que otra mancha en su historial, quedó fascinado por el caso y se obsesionó con la idea de dar caza al asesino en serie.

La novela incluyó una segunda línea argumental, ubicada en la misma ciudad pero en 2022, cuando un hombre enigmático llegó desde Europa presentándose como un autor de true crime que buscaba documentarse sobre el caso Gómez para escribir un libro.

La elección del escenario no fue casual: los abuelos y el padre de Nesbo crecieron en Estados Unidos, en Nueva York, y él pasó allí mucho tiempo. Además, Minnesota era el estado donde había más inmigración escandinava y contaba con una importante comunidad noruega.

“Estuve en Mineápolis al principio de mi carrera y me fascinó cómo vivía la comunidad noruega; tenían una sensación muy firme de sus raíces y habían mantenido muchas de las tradiciones que en Noruega mismo se olvidaron hace tiempo, así que era como volver atrás 30 o 40 años en una máquina del tiempo”, explicó.

Para algunos noruegos, concretó, emigrar a Estados Unidos era un sueño que significaba la libertad y la oportunidad de tener una vida mejor, aunque con el tiempo empezaron a advertir “nubarrones oscuros” en el horizonte y un “panorama más pesadillesco”.

Armas y criminalidad

Uno de esos nubarrones era, para el autor, la disponibilidad de armas y lo que eso provocaba: alta criminalidad y una “violencia intrínseca” a la sociedad y la cultura estadounidense, algo que llevaba tiempo queriendo explorar.

“Tendemos a olvidarnos de lo importante que es la violencia en la cultura norteamericana; históricamente siempre lo ha sido. Es un país donde el delito es muy prevalente, consideran la violencia como la solución a los problemas, algo que no vemos en otros lugares como Europa, Asia o incluso en Canadá”, resaltó.

Sin embargo, Nesbo aseguró que su objetivo no era que sus novelas tuvieran una orientación política muy marcada ni tratar de convencer a los lectores en una u otra dirección.

Aun así, reconoció que había tenido que “esforzarse mucho” para no criticar lo que estaba pasando en Estados Unidos desde 2016, año en el que Donald Trump accedió a la presidencia y razón por la que escogió ese punto de partida para su novela.

“Fue un punto de inflexión, el paso de la América decente y digna, que representaba la verdadera democracia para muchos países, al inicio de la deriva hacia otra cosa que no sabemos todavía lo que es o en qué se convertirá”, subrayó.

Ahora, apostilló, “la pregunta es si tendrá una tercera presidencia, un tercer mandato, que convierta a Estados Unidos en una especie de semidictadura”.

Pese a todo, Nesbo se declaró “optimista” y defendió que la civilización “había ido mejorando”. “Esa era la gran tendencia de la humanidad si nos fijamos, así que esperaba que los últimos diez o quince años no fueran una señal de que nos estábamos desviando de ese curso”, afirmó.

Sobre el autor

Jo Nesbo (Oslo, 1960) se graduó en Economía y fue futbolista, cantante, compositor y agente de bolsa antes de dar el salto a la literatura, en la que debutó en 1997 con El murciélago, la primera novela de la serie protagonizada por el policía Harry Hole.

Vendió más de sesenta millones de ejemplares a nivel internacional, sus novelas se tradujeron a cincuenta idiomas y fueron adaptadas al cine y la televisión en varias ocasiones.