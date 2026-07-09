Dudamel convierte su último concierto con la LA Phil en un acto benéfico por Venezuela

Fotografía de archivo del 27 de enero de 2026 que muestra al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel (c) durante una presentación junto a la Filarmónica de Nueva Yorken el Radio City Music Hall en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE - Angel Colmenares

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El director venezolano Gustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) ofrecerán un concierto benéfico el 23 de agosto en el Hollywood Bowl para recaudar fondos destinados a las comunidades en Venezuela afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

“Venezuela siempre será mi hogar y en cada momento mis pensamientos están con las familias cuyas vidas han sido cambiadas para siempre por esta tragedia”, dijo Dudamel en un comunicado. “El sufrimiento es inmenso, pero también lo es la fortaleza y la resiliencia de nuestro pueblo. Este concierto en el Hollywood Bowl es una invitación a unirnos y transformar nuestra compasión en acción”.

El artista definió el concierto como una invitación a transformar la compasión en acción y a recordar al pueblo venezolano que “no está solo”.

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Toda la recaudación se destinará al fondo de recuperación creado por Dudamel, ‘Earthquake Recovery to Support Venezuelan Communities’, gestionado junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF.

Tanto el director como los músicos de la orquesta actuarán sin cobrar.

“Cada persona que se una a nosotros y cada contribución realizada son un recordatorio para el pueblo de Venezuela de que no está solo”, dijo Dudamel. “Juntos, a través de la música, la generosidad y la esperanza, ayudaremos a sanar y reconstruir nuestro país”.

El espectáculo, titulado ‘Un concierto por Venezuela’, será el último de Dudamel como director musical y artístico de la LA Phil, cargo que ocupa desde 2009 y del que se despedirá en agosto.

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Sustituye a la gala de homenaje ‘Celebrating Gustavo at the Bowl: A Musical Legacy’, prevista desde febrero, y forma parte de la semana de actos con la que la orquesta celebrará su legado.

“En momentos de profunda necesidad, nuestra responsabilidad como institución va más allá del escenario”, afirmó Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de la LA Phil, que respaldará las labores de ayuda con una donación de 50.000 dólares.

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La orquesta anunciará más adelante el programa completo y los artistas invitados del recital, que se celebrará en el Hollywood Bowl, sede estival al aire libre de la LA Phil.

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el centro de Venezuela la noche del pasado 24 de junio, con epicentro al oeste de Caracas, y dejaron al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos, según el último balance oficial.