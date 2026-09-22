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Ed Sheeran rompe su silencio sobre Gaza y el retiro de Macklemore de su gira

Tras la controversia generada por la remoción del rapero Macklemore de la gira de Ed Sheeran y la renuncia de sus actos de apertura y su banda, el cantante inglés habló por primera vez sobre la situación en su concierto en Filadelfia.

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Sección Cultura
21 de septiembre de 2026 – 07:14 p. m.
AMSTERDAM (Netherlands), 16/02/2026.- (FILE) - British singer Ed Sheeran performs on stage in The Qube by Qmusic in AMsterdam, The Netherlands, 05 October 2021 (reissued 16 February 2026). Singer-songwriter Edward Christopher Sheeran, known as Ed Sheeran, is one of the world’s best-selling music artists and will turn 35 on 17 February. (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/SANDER KONING
Ed Sheeran se presentó en Bogotá el pasado 16 de mayo.
Foto: EFE - SANDER KONING

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"Me siento traicionado", dijo el cantante entre lágrimas tras regresar a los escenarios luego de la polémica generada hace unos días por el retiro del rapero irlandés Macklemore como acto de apertura de su gira "Loop Tour". "Usualmente no abriría un concierto así", dijo el intérprete al comenzar el espectáculo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

"Durante mi carrera he intentado no ser un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis espectáculos traten sobre la unidad, no sobre la división; sobre la humanidad, no sobre la política; pero este es un tema humanitario y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto", afirmó. En medio de su discurso, aseguró que el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova fue "horrible" y describió la situación de los ciudadanos de Gaza y Cisjordania como "catastrófica, injustificada y desproporcional".

“Aquí todos pueden apoyar a personas con las que no están de acuerdo en todo, pero siempre pueden estar de acuerdo en cantar estas canciones”, dijo antes de comenzar a cantar su éxito "Castle on the hill".

La semana pasada, se desató la polémica más aguda de la carrera de Sheeran luego de que se conociera que, tras hacer comentarios a favor de Palestina, el rapero irlandés Macklemore había sido retirado como acto de apertura para las siguientes fechas de la gira, luego de que el dueño del siguiente estadio en el que se presentarían ejerciera presión para evitar que el rapero subiera al escenario. En días posteriores, se supo que tanto la banda como los demás actos de apertura que estaban de gira con Sheeran habían renunciado a los conciertos, en solidaridad con Macklemore y sus posturas frente a Palestina.

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“En estas situaciones uno realmente descubre quiénes son sus amigos. Ha sido una semana extraña”, dijo a la multitud en un video grabado por un fan. “Todo sucedió muy rápido. Al mismo tiempo, mucha gente me decía que cancelara la gira y muchos conocidos míos, que conozco desde hace muchísimos años, se están distanciando”.

Durante el concierto, el cantante se refirió a la controversia en múltiples ocasiones y aseguró que sentía que lo habían abandonado por su familia, amigos y conocidos. En redes sociales muchos estaban instando a asistentes al concierto a pedir la devolución de su dinero por las boletas, aunque el cantante aseguró que había visto que la venta de boletos para su gira continuaba estable. “El mundo es un lugar aterrador en este momento; Estados Unidos es un lugar aterrador en este momento”, dijo, antes de señalar al público y comentar: “Esto da esperanza”.

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