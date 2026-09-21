Sector cultural colombiano protestó contra los recortes en el Ministerio de Cultura

El plantón, de carácter pacífico, tuvo lugar frente a la sede del Ministerio de Cultura, tras conocerse que el Ejecutivo propuso una reducción próxima al 30 % en el presupuesto de este departamento.

Alrededor de un centenar de miembros del sector de la cultura de Colombia se manifestaron este lunes contra el fuerte recorte presupuestario propuesto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para esta cartera.

Los manifestantes, mediante carteles, consignas y expresiones artísticas, cuestionaron el ajuste del Ministerio dirigido por Paola Holguín y reclamaron recursos para el desarrollo de las actividades culturales y el pago del trabajo artístico.

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"La cultura no es una opción, es una necesidad", se leía en uno de los carteles exhibidos durante la concentración, mientras que otros mensajes reivindicaban el trabajo cultural como un derecho. La movilización se desarrolló con música, intervenciones visuales y representaciones escénicas frente a la sede ministerial, en una jornada en la que los manifestantes hicieron visible su oposición a los recortes y su demanda de mayor protección para la cultura colombiana.

La protesta se plantea como una de las primeras movilizaciones contra el Gobierno de De la Espriella y se prevé que las manifestaciones de distintos sectores críticos, como los estudiantes y los sindicatos, arrecien en los próximos meses.

Los reclamos al Ministerio de Cultura

Dubán Prado, integrante de la compañía Subversivo Teatro, explicó que los artistas convocaron el plantón para protestar contra las decisiones del Ministerio y exigir el desembolso de los recursos destinados a programas culturales retrasados. "Hemos convocado a todos los artistas nacionales, locales, distritales del territorio a movilizarnos en esta expresión pacífica, en este plantón pacífico y cultural por todas las decisiones arbitrarias que ha estado tomando el nuevo ministerio", dijo.

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Prado denunció que los recortes ya están afectando al sector y puso como ejemplo la situación de su propia compañía, que trabaja con población vulnerable y cuenta con más de 70 estudiantes. Llevan semanas gestionando pagos. En declaraciones emitidas el pasado fin de semana, el vocero del gobierno, Miller Soto, habló sobre una deuda heredada del gobierno anterior por más de COP 185.000 millones.

Por su parte, el músico y gestor cultural Daniel López defendió la continuidad de los programas de estímulos y pidió al Gobierno que garantice los recursos destinados a los artistas. "Estamos acá, en tono pacífico, con nuestras voces, con nuestro arte, diciéndole que no estamos de acuerdo con este Gobierno", indicó. "Llevamos un mes y ya hubo un recorte presupuestal y también hubo un recorte radical al programa nacional de estímulos de la cultura", afirmó, y lamentó que esos recursos no se destinen al arte: "Menos recursos para la guerra, más recursos para el arte. El arte salva".

Por su parte, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, publicó hoy un video en el que se refirió a la crisis. Aseguró que: "En febrero de este año, el gobierno de Gustavo Petro sacó la resolución para otorgar los estímulos y los premios nacionales que se dan cada año. Recuerden esa fecha, febrero de 2026. Se supone que mínimo dos meses antes de vencerse el tiempo debe salir la resolución de jurados que se encargan de revisar todas las propuestas que llegan para determinar los ganadores".

Según la ministra, esto debió realizarse el pasado 15 de julio. Sin embargo, cuando comenzó su gestión, afirmó que la resolución no existía. "En cambio, había una deuda de más de 185 mil millones y más de 75 mil millones eran premios anteriores sin pagar. Por eso decidimos que, por este año, solo por este año, por esa situación de deuda y por la falta de presupuesto, teníamos que suspender la resolución", aseguró.