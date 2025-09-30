Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Un abecedario hecho libro que reúne cine, memorias y política

Brigitte Bardot, actriz y cantante francesa retirada de los escenarios, firma esta obra en la que comparte definiciones escritas a mano sobre personajes, lugares y momentos de su vida.

Agencia AFP
30 de septiembre de 2025 - 09:25 p. m.
Briggite Bardot en el afiche promocional de una película de Jean-Luc Godard. Años 60.
Briggite Bardot en el afiche promocional de una película de Jean-Luc Godard. Años 60.
Foto: Archivo particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

“La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”, proclama Brigitte Bardot en el prólogo de un libro titulado “Mon BBcédaire”, en el que da su opinión, a menudo incisiva, sobre el mundo mediante definiciones escritas a mano.

En “Mon BBcédaire”, un juego de palabras entre el término abecedario y las siglas de la famosa actriz, Bardot escribe algunas líneas, con su propia escritura, sobre palabras escogidas y nombres de lugares o personalidades que ha conocido.

Vínculos relacionados

Premios Nacionales de Cultura de la UdeA: requisitos, categorías y estímulos
Pilar Quintana recibió el Premio IILA-Letteratura por su novela “Los abismos”
Tamara Tenembaum: “La literatura tiene la gracia de ir en un tiempo distinto del resto del mundo”

Según la editorial Fayard, que publica el libro en venta en Francia, se trata de “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”.

De la A de “abandono” a la Z de “zoológico”, Bardot, de 91 años, desgrana conceptos y nombres que la han marcado.

La actriz proclama su amor por Jean-Paul Belmondo, un “tipo formidable, actor genial, gracioso y valiente”, pero opina que Alain Delon “lleva en sí lo mejor y lo peor”. De Marcello Mastroianni afirma que, aunque “encantador”, era “un buen actor sin genio ni una auténtica personalidad inolvidable”.

En el erotismo, la intérprete, descubierta en la película “Y Dios creó a la mujer”, ve “juegos de amor donde todo está permitido con imaginación, confusa perversidad y picardía amorosa”. También menciona la famosa ciudad de Saint-Tropez, donde compró una casa, “La Madrague”, y lamenta que este “lindo pequeño pueblo de pescadores” se haya convertido en “una ciudad de millonarios donde ya no se reconoce nada de su encanto”.

La activista defensora de los animales también considera que Francia se volvió “sombría, triste, sumisa, enferma, dañada, arrasada, ordinaria, vulgar...”. La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de su país, añade la artista, quien ha reivindicado su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot, muy discreta en la prensa, publicó en 1996 sus memorias, “Iniciales BB”.

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Francia

literatura

cine

gente

Política

Abecedario

Brigitte Bardot

Noticias hoy

Libros

Literatura

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.