El amor en la Navidad y en los tiempos del cólera

Foto: El Espectador
Partimos de una frase de esta novela para abordar la importancia de esta historia en su obra literaria.
Andrés Osorio
Se cumplen cuatro décadas de la publicación de la novela más universal de Gabriel García Márquez después de “Cien años de soledad”.Leer artículo
El texto sagrado de los católicos está llena de historias de amor, pero la idea bíblica del amor es mucho más extensa de lo que pensamos.
Shannon Bream * / Especial para El Espectador
