Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

El amor en la Navidad y en los tiempos del cólera

A propósito de los 40 años de la publicación de El amor en los tiempos del cólera y de la Navidad, recopilamos textos que analizan la obra de Gabriel García Márquez y relatan historias de amor que trascendieron obstáculos insospechados.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
El Espectador
22 de diciembre de 2025 - 06:10 p. m.
El amor en la Navidad y en los tiempos del cólera
Foto: El Espectador
El amor en los tiempos del cólera
01
“El amor en los tiempos del cólera”: 40 años del libro favorito de Gabriel García Márquez
Partimos de una frase de esta novela para abordar la importancia de esta historia en su obra literaria.
Andrés Osorio
Leer artículo
Gabriel García Márquez
02
40 años de “El amor en los tiempos del cólera”: lea un fragmento sobre una noche de Navidad
Se cumplen cuatro décadas de la publicación de la novela más universal de Gabriel García Márquez después de “Cien años de soledad”.
Leer artículo
la Biblia
03
Las historias de amor de la Biblia nos hablan en Navidad
El texto sagrado de los católicos está llena de historias de amor, pero la idea bíblica del amor es mucho más extensa de lo que pensamos.
Shannon Bream * / Especial para El Espectador
Leer artículo
Se casaron el 12 de diciembre de 1970, en la iglesia de Santa Teresita, en Bogotá.
04
El amor que aprende a quedarse
Contamos la historia de don Plinio Barrero y doña Stella Vera, que este mes cumplieron 55 años de casados.
Leer artículo

Por El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

El amor en los tiempos del cólera

Gabriel García Márquez

El amor en la Navidad

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.