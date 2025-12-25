El Cascanueces: origen e historia detrás de este ballet navideño

Inspirado en el cuento de E.T.A Hoffman y con música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, "El cascanueces" es un espectáculo que relata las aventuras de la joven Clara en lugares fantásticos. Foto: Cortesía Teatro Digital

Cuando se habla de ballets navideños es casi imposible no pensar en “El Cascanueces” como uno de los referentes en esta categoría. Este espectáculo de danza clásica ha sido interpretado en diversos escenarios y se ha convertido en una de las historias más memorables en el contexto de estas festividades.

La puesta en escena del ballet nos presenta a Clara, una joven que recibe un cascanueces como regalo de Navidad. Una vez cae la noche, el obsequio de Clara cobra vida y la adentra en una aventura llena de fantasía y magia.

Al ser una obra ampliamente difundida y reinterpretada alrededor del mundo, la historia de su origen puede ser difusa. Muchos no saben que, por ejemplo, este ballet no fue bien recibido en su estreno, sino que fue hasta años después que adquirió la popularidad de la que goza hoy en día.

En 1892, el director de teatro ruso, Ivan A. Vsevolozhsky, le encargó la tarea de crear la obra de “El cascanueces” al compositor Piotr Ilich Tchaikovsky y el coreógrafo Marius Petipa. A esta dupla se le sumó Lev Ivanov, asistente del maestro Petipa.

De acuerdo con National Geographic, en la Rusia zarista del siglo XIX, el ballet y el teatro se habían convertido en un asunto político. Con obras como “La bella durmiente”, “El lago de los Cisnes” o “Raymonda”, también llevadas al escenario por Petipa, el imperio buscaba demostrar la magnificencia y la estructura bajo las cuales se había construido el régimen.

El libreto del espectáculo se basó en “Historia de un Cascanueces” (1845) de Alejandro Dumas, cuento que, de igual forma, es una adaptación de “El Cascanueces y el Rey de los Ratones” (1816) del escritor prusiano, Ernest T.A. Hoffman.

El estreno oficial fue el 17 de diciembre de 1892, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, Rusia. No obstante, la obra recibió varias críticas, sobre todo por la coreografía creada para El Hada de Azúcar, según el Royal Ballet Ópera. Inclusive, la obra fue eliminada del repertorio del teatro durante un tiempo.

En el siglo XX, este ballet comenzó a llegar a otras partes del mundo, como a Budapest en 1927 o a Londres en 1934. Hay dos momentos clave a partir de los cuales “El Cascanueces” se integró en la cultura occidental.

El primero fue la inclusión de parte de la composición musical del ballet en la película “Fantasía”, realizada por Walt Disney en 1940. El segundo hecho y, tal vez, el que posicionó a este obra como uno de los referentes de danza clásica en el mundo, fue la presentación de esta obra (1954) en Nueva York, la cual fue gestada y coreografiada por el maestro de ballet ruso, George Balanchine.

El Cascanueces en Colombia (2025)

Este año, una de las interpretaciones destacadas de esta obra en Colombia fue realizada por el Instituto Colombiano de Ballet (Incolballet) y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. El espectáculo tuvo lugar en el Teatro Mayor Julio Santo Domingo y se agotaron las cinco funciones de la programación

Además, se contó con la participación del Ballet de Tosín y con la presencia de solistas invitados del Ballet de la Ópera Estatal de Hungría.

La puesta en escena estuvo a cargo del maestro Yeruham Scharovsky, director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Asimismo, se contó con la dirección artística del bailarín José Manuel Ghiso y la coreografía del maestro chileno Jaime Pinto.

Esta obra será nuevamente presentada en 2026, en el mes de diciembre.