La disputa entre la RAE y el Instituto Cervantes que empañó la defensa de la lengua este año

El actual mandato de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, concluye en diciembre de 2026. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La crisis abierta entre las dos grandes instituciones de la lengua española, el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE), marcó el último trimestre del año en el panorama cultural y empañó la celebración de los congresos internacionales de la lengua que ambas instituciones organizan conjuntamente desde 1997.

El Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) de Arequipa (Perú), celebrado en octubre pasado, quedó opacado a causa de la disputa y concluyó sin que los académicos anunciaran cuál sería la siguiente sede, para 2028, como venía siendo habitual. A día de hoy, la elección de Panamá está aún en el aire.

La polémica se desató a causa de unas declaraciones del director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, quien el pasado 9 de octubre, durante un desayuno informativo, criticó que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo “experto en llevar negocios desde despachos para empresas multimillonarias”.

La respuesta de la RAE

Sus palabras sorprendieron por su hostilidad encubierta y por el momento elegido para pronunciarlas en público, a solo una semana de la inauguración del congreso de Arequipa, organizado conjuntamente por ambas instituciones junto al gobierno del país anfitrión y donde el escritor Mario Vargas Llosa iba a ser el gran homenajeado.

El pleno de la RAE emitió ese mismo día un comunicado expresando su “absoluta repulsa” por esas “incomprensibles manifestaciones” que consideraron ofensivas, y defendiendo la labor realizada por Santiago Muñoz Machado en los últimos siete años al frente tanto de la RAE como de la ASALE (Asociación de Academias de la Lengua Española).

Ya en Arequipa, en la rueda de prensa previa a la inauguración del congreso, lejos de aplacarse, la tensión se disparó cuando de nuevo García Montero apuntó que las tiranteces tenían que ver con “el sucesor que está preparando la RAE”, a lo que Muñoz Machado se limitó a replicar: “Ni idea”.

Lejos de los micrófonos, García Montero nombró, delante de periodistas, a ese supuesto sucesor: el periodista y académico Juan Luis Cebrián, quien ya disputó la dirección de la RAE a Muñoz Machado en las elecciones de 2018.

Fuentes de la Academia española atribuyeron los ataques de García Montero a una “cuestión personal” suya y recordaron que faltaba más de un año para las elecciones, mientras que algunos académicos, a título individual, reaccionaron en cascada contra el director del Cervantes.

Otras declaraciones del gremio

El académico y Premio Cervantes 2025, Álvaro Pombo, calificó a García Montero, en una columna en el diario ABC, de “poeta menor, chiquito, pero faltón”, con “vocación de burócrata”, y recordó que Muñoz Machado sacó a la RAE de los “números rojos” en los que estaba cuando asumió el cargo.

Unos días después, Arturo Pérez-Reverte, a través de sus redes sociales, acusó al Ministerio de Exteriores, de quien depende el Cervantes, de querer “meter mano” y “colonizar” la RAE para “ponerla a su servicio y contaminarla”, a través del “mediocre y paniguado” García Montero.

El propio Cebrián, desde el medio digital The Objective, defendió el “comportamiento insobornable” de la Academia y lamentó que lo que debía haber sido una celebración del idioma que hablan cerca de 600 millones de personas se convirtiera en “un semillero de disputas y un sembradero de intrigas”, propiciado “por una dependencia del Estado gobernada y dirigida por el Ministerio de Asuntos Exteriores”.

Los directores del resto de academias demostraron, en un comunicado conjunto, su “pleno y rotundo apoyo y solidaridad” a la RAE y a su director. Lo suscribieron la de Historia, de Bellas Artes, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina, de Jurisprudencia y Legislación, de Farmacia, de Ingeniería y de Ciencias Económicas y Financieras.

El 9 de diciembre, el director del Cervantes desveló en una rueda de prensa que ya había una candidata para el próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, Panamá, y acusó al director de la RAE de tomar la decisión de forma unilateral, sin contar con el Cervantes.

Fuentes de la RAE señalaron entonces que la decisión fue adoptada por unanimidad por las 23 academias integradas en ASALE en Arequipa.

No se hizo público debido a la situación de “tensión y desencuentro” con el Cervantes, pero Muñoz Machado comunicó personalmente la propuesta al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al regresar de Arequipa.

El actual mandato de Muñoz Machado concluye en diciembre de 2026. Según los estatutos de la Academia, aún podría ser reelegido, excepcionalmente, para un tercer mandato.