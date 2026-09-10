La obra está basada en Cuarteto para el Fin del Tiempo, del compositor francés Olivier Messiaen, una pieza que influyó directamente en la creación de Álvaro Restrepo y que fue escrita en un campo alemán de prisioneros.

El próximo 16 de septiembre, El Colegio del Cuerpo presentará Cuarteto para el Fin del Cuerpo en la sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes, en Bogotá. La función hará parte del Festival Internacional de Música Sacra y contará con el trío de piano de Mauricio Arias y un clarinetista invitado.

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El Colegio del Cuerpo llevará su obra inspirada en Messiaen al Festival de Música Sacra

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“Esta música ‘difícil’ es muy diferente a la música que conocen los muchachos. Pero, con toda nuestra violencia, nuestra propia locura, no fue difícil para ellos relacionarse con ella”, explicó Restrepo en un texto del crítico de danza Sanjoy Roy, de The Guardian, sobre una presentación de El Colegio del Cuerpo en el Teatro Bloomsbury de Londres.

De acuerdo con Roy, los bailarines aportaron material al proceso de creación, hasta el punto de que Restrepo se refirió a ellos como “co-creadores”.

La puesta en escena parte de una relación entre el cuerpo y el paso del tiempo. En un escenario oscuro, puntos de luz muestran números escritos en las espaldas de los bailarines que forman fechas como 1492, 1914 y 9/11. Los intérpretes aparecen dentro de un espacio marcado por cuadrados concéntricos y desarrollan movimientos individuales y colectivos.

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El tiempo también aparece representado por un metrónomo ubicado en primer plano, mientras una figura con túnica y un compás de madera recorre el perímetro del escenario. Durante la pieza, esta entrega la capa y el compás a otra figura, que continúa el recorrido.

Roy describió Cuarteto para el Fin del Cuerpo como una obra “austera y grave” que exige tanto de los bailarines como de la audiencia. En su lectura de la pieza, señaló que esta evoca las circunstancias en las que Messiaen compuso Cuarteto para el Fin del Tiempo, aunque no las representa de manera literal.

La obra hace parte del trabajo desarrollado por El Colegio del Cuerpo, proyecto fundado en Cartagena en 1997 por el bailarín colombiano Álvaro Restrepo y la bailarina francesa Marie-France Delieuvin. Su propuesta ha articulado la formación artística y el trabajo social.

“Hemos descubierto que la Danza Contemporánea es una herramienta extraordinaria para incorporar valores: el respeto a sí mismo, el respeto a otros, el reconocimiento del cuerpo como territorio sagrado donde acontece la vida”, afirmó Restrepo en el texto de Roy.

El crítico también destacó la convivencia entre esas dos dimensiones del proyecto. Restrepo explicó entonces que la dimensión social y la artística tenían la misma importancia para El Colegio del Cuerpo y que su propósito era “impactar el aspecto social/humano a través de la excelencia artística”.

Ese cruce también estuvo presente en la lectura que Roy hizo de Cuarteto para el Fin del Cuerpo. Para el crítico, la pieza mostraba que los valores sociales y artísticos no necesariamente debían implicar concesiones entre sí.

Ahora, la obra llegará a la sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes el 16 de septiembre, dentro de la programación del Festival Internacional de Música Sacra.

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