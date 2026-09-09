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“El dibujo era una forma de pensar para Antonio Caballero”: Mario Jursich

El periodista valduparense compiló una serie de crónicas, entrevistas y ensayos de arte del autor de Sin remedio. “Mientras pasaba por ahí”, nombre del libro, hace parte de una serie de obras que le rinden homenaje a uno de los escritores más importantes del país, que hoy cumple cinco años de haber fallecido.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
09 de septiembre de 2026 – 04:16 p. m.
Falleció Antonio Caballero, reconocido escritor y periodista colombiano
Antonio Caballero, periodista y caricaturista, murió el 10 de septiembre de 2021.
Foto: Luis Ángel

A Antonio Caballero no le sobrará ningún homenaje. La dimensión de su obra y de su legado en el periodismo y la cultura permiten que siempre haya algo más para hacer y decir sobre lo que hizo en 50 años de carrera como escritor y como dibujante.

En este mes, cuando se cumplen cinco años de su muerte, Penguin Random House publicó tres libros que le rinden homenaje a Caballero. Uno de ellos es una reedición de Sin remedio, su única novela; también hay otra reedición de La historia de Colombia y sus oligarquías; y el tercero se llama Mientras…

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

A_Osorio1612 aosorio@elespectador.com
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