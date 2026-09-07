Christian Albarracín, el artista colombiano que ha vendido más de 20 obras en Estados Unidos

Christian Albarracín llevará su obra a Chelsea, en Nueva York, después de un año en el que ha superado las 20 piezas vendidas en Estados Unidos y ampliado su comunidad de coleccionistas. Foto: Christian Albarracín

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El artista colombiano Christian Albarracín ha vendido más de 20 obras en Estados Unidos en lo que va de 2026, según cifras de Contemporary Art Gallery. Su trabajo, que inicialmente llegó a coleccionistas latinoamericanos en ese país, ahora también está siendo adquirido por compradores norteamericanos y hace parte de colecciones privadas en mercados como Boca Ratón y West Palm Beach, Florida, además de contar con coleccionistas residentes en Nueva York.

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En medio de ese crecimiento, Albarracín llegará este mes a uno de los circuitos artísticos de Nueva York. Del 16 al 21 de septiembre participará como invitado de Contemporary Art Gallery en Affordable Art Fair New York, que se realizará en Chelsea, uno de los principales distritos de galerías de la ciudad.

El colombiano llevará a la feria obras de su serie Personajes hacia el infinito. Contemporary Art Gallery, que lo representa en Estados Unidos, tiene previsto presentar entre siete y ocho piezas de aproximadamente 80 centímetros y entre tres y cuatro de 48 centímetros.

La expectativa de la galería es vender la totalidad de las obras y continuar ampliando la comunidad de coleccionistas del artista en Estados Unidos.

“Llegar de nuevo a Nueva York representa la oportunidad de seguir llevando mi obra a nuevos públicos y coleccionistas. Es un proceso que se ha venido construyendo con el tiempo y que hoy me permite ver cómo mi trabajo empieza a encontrar un lugar también entre coleccionistas norteamericanos”, afirmó Albarracín.

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Para el artista, la participación en Nueva York no representa un hecho aislado dentro de su carrera. “Más que una participación puntual, lo veo como parte de un camino para seguir haciendo que mi obra circule y llegue a nuevos espacios”, agregó.

El proceso de expansión de su trabajo en Estados Unidos se ha desarrollado junto a Contemporary Art Gallery, una galería con más de 15 años de trayectoria en ese mercado y presencia en Miami y Nueva York. Carlos Julio Pabón, director de eventos y mercadeo para ambas ciudades, está al frente del trabajo comercial y de posicionamiento de la obra, en articulación con la dirección de la galería.

“Para nosotros, el objetivo es llevar el arte de Christian a coleccionistas internacionales y domésticos y seguir dando a conocer su obra en el mercado americano. Venimos trabajando cada día para que su obra se posicione en Estados Unidos”, explicó Pabón.

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Según información suministrada por la galería, Affordable Art Fair New York reúne a más de 100 galerías y recibe entre 4.500 y 5.000 personas por día. Contemporary Art Gallery tendrá su espacio cerca de la entrada principal de la feria.

La llegada de Albarracín a esta edición se suma a otras participaciones dentro del circuito artístico estadounidense. A través de la misma galería, ha estado en Art Miami Context, durante la semana de Art Basel Miami, y en Art Expo New York.

Después de Nueva York, su siguiente cita será Art Miami, durante la semana de Art Basel Miami, en diciembre. Allí presentará una nueva serie en la que trabaja desde el año pasado y que incorpora el color. La galería proyecta esa presentación como el lanzamiento internacional de esta nueva etapa de su trabajo.

La participación en Affordable Art Fair New York ocurre, así, en un año en el que Albarracín ha superado las 20 obras vendidas en Estados Unidos y ha comenzado a ampliar su base de compradores hacia coleccionistas norteamericanos.