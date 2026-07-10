“Padilla”: la película colombiana con Cuba Gooding Jr. ya tiene tráiler oficial

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia, del mandatario colombiano Gustavo Petro (2-d) participando en el rodaje de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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El proyecto cinematográfico que contará la vida del almirante José Prudencio Padilla fue anunciado en diciembre de 2025. Sin embargo, se desató una polémica en marzo por rumores sobre su costo, la participación del presidente Gustavo Petro y la actuación en el papel protegónico del actor estadounidense Cuba Gooding Jr.

A pesar de todo lo que se dijo en ese momento, la Armada Nacional realizó el lanzamiento del primer tráiler oficial de la película “Padilla”. El lanzamiento se realizó en el Club Naval de Antares en Bogotá.

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Además de Gooding Jr. en el papel del almirante, los colombianos Carolina Guerra, Indira Serrano, Mario Ruiz, Lucho Velasco, Gustavo Angarita, Julián Zuluaga y Cristian Gamero hicieron parte del elenco. La película fue escrita por Mauricio Navas, Luz Estrada y Henry Pérez.

Durante la ceremonia se rindió homenaje al almirante Padilla, en la cual se incluyó un minuto de silencio en su memoria y una calle de honor con uniformes representativos históricos utilizados en la producción.

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La cinta fue realizada entre la Armada Nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Inravisión Sistema de Medios Públicos y Valencia Producciones VFX.

Previo a su estreno en el país en 2027, la película será presentada en festivales internacionales, “utilizando el reconocimiento de estos certámenes como motor para la promoción de la producción. Participar en el circuito internacional de cine es de vital importancia para una producción de esta magnitud, ya que otorga un sello de calidad y visibilidad global que permite a la película posicionar a la industria cinematográfica colombiana en el exterior, captando nuevas audiencias internacionales”, mencionó un comunicado.

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El largometraje fue rodado en diferentes partes del país, como municipios de Boyacá y regiones como Cundinamarca y Bolívar. La cinta causó controversia tras conocerse que obtuvo una asignación presupuestal del MinTIC de más de COP 8 mil millones y el resto de la financiación, de COP 7 mil millones, fue por parte de Valencia Producciones.

Hubo rumores de que su realización fue una orden del presidente Gustavo Petro, aunque luego se conoció que la película hacía parte de un esfuerzo por exaltar la memoria del almirante que fue decretada por el Congreso en 2022. Por otro lado, la película causó polémica cuando se supo que el primer mandatario tendría una breve aparición especial.

“Padilla” trabajó con aproximadamente 120 proveedores y generó cerca de 200 empleos directos y 1.500 puestos de trabajo indirectos.

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