Margaret Atwood vuelve a la TV con “Los testamentos”, la secuela de “El cuento de la criada”

Esta nueva serie basada en la novela de esta escritora canadiense estará disponible desde abril.

Redacción Cultura y EFE
27 de enero de 2026 - 12:35 p. m.
Margaret Atwood, creadora de "El cuento de la criada", imagina un mundo en el que las mujeres son subyugadas por un régimen tiránico y obligadas únicamente a ser máquinas para engendrar bebés.
Foto: AFP - ANGELA WEISS
Una “dramática historia de transición a la adultez ambientada en el país imaginario de Gilead” volverá a presentarse en la pantalla chica. El universo creado por la escritora canadiense Margaret Atwood una vez más inspiró una serie que estará disponible muy pronto en plataformas de streaming.

“Los testamentos” seguirá el camino de las adolescentes Agnes (Chase Infiniti), obediente y piadosa, y Daisy (Lucy Halliday), recién llegada y conversa de más allá de las fronteras de Gilead. Ellas deberán enfrentarse a un mundo dominado por un inclemente régimen tiránico, que las ve únicamente como objetos útiles para su propósito mayor.

Ambas recorren los elegantes pasillos de la escuela preparatoria de élite de la tía Lydia (Ann Dowd) para futuras esposas, un lugar donde la obediencia se inculca brutalmente y siempre con justificación divina, explicó la revista.

¿Cuándo se estrena ‘Los Testamentos’?

Esta secuela de la serie “El cuento de la criada” (‘The Handmaid’s Tale’) será estrenada el próximo mes de abril, según informó la revista Variety.

“Los Testamentos” lanzará sus tres primeros episodios el 8 de abril, y estrenará uno nuevo de forma semanal a partir de entonces.

El elenco de la serie también incluye a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya y Kira Guloien.

Bruce Miller, quien adaptó “El cuento de la criada” para televisión, es el creador, productor ejecutivo y responsable de “Los Testamentos”.

Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears y Mike Barker son los productores ejecutivos. Barker también dirigió los tres primeros episodios.

Por Redacción Cultura

Por EFE

¿Cuándo se estrena Los Testamentos?

 

