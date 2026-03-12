Sector audiovisual envió derecho de petición al MinTIC por película del Almirante Padilla

Imagen de la película sobre el almirante Padilla, protagonizada por Cuba Gooding Jr, el ganador del Óscar en 1997. Foto: Valencia Producciones

Durante los últimos días, la película sobre el almirante José Prudencio Padilla generó controversia luego de que se conociera la asignación presupuestal por parte del MinTIC.

Frente a este panorama, más de 300 integrantes del sector audiovisual se unieron para enviar un derecho de petición dirigido al MinTIC y a RTVC solicitando información, una reunión intersectorial y rendición de cuentas sobre la asignación de recursos públicos para lo audiovisual.

El derecho de petición se enfocó en la manera en que se asignan recursos públicos para producciones audiovisuales en tres mecanismos: la convocatoria Abre Cámara de MinTIC, el Mercado de Coproducción de Señal Colombia de RTVC y el mecanismo de coproducción de RTVCPlay.

Por un lado, en la convocatoria del MinTIC se cuestiona por qué abrió con un presupuesto menor (COP 15 mil millones) luego de que se les hubiera informado que el presupuesto para 2026 del FUTIC sería de COP 26 mil millones. “Es válido resaltar que el sector audiovisual en repetidas ocasiones ha pedido que por categoría se reevaluen e incrementen los valores, ya que lo presupuestado para cada producción está calculado con valores que están muy por debajo del mercado”, mencionaron en el documento.

Por otro lado, cuestionaron que se haya dejado de abrir la convocatoria de RTVC, que tenía una asignación anual de COP 6 mil millones, “desde que el señor Hollman Morris asumió la Gerencia de RTVC en el 2023″.

Entre las solicitudes que consignaron en el derecho de petición, se encuentran: información sobre los “estudios de conveniencia, análisis de costo-beneficio o conceptos técnicos el MinTIC decidió, de manera simultánea, reducir el presupuesto de la convocatoria pública ABRE CÁMARA para 2025 y asignar directamente los siguientes recursos a tres proyectos específicos: la serie audiovisual COSIACA (12 capítulos de 30 minutos, 2025) 3 mil millones de pesos, a la serie LA VORÁGINE (8 capítulos de 45 minutos y 2 de 24 minutos, 2025) 10 mil millones de pesos y a la película sobre el Almirante Padilla (100 minutos, 2026) $8.104.424.000″.

También solicitaron información sobre las razones por las cuales se de “suspendió indefinidamente” el Mercado de Coproducción de Señal Colombia y las co-producciones de largometrajes con RTVCPLAY que, según el documento, no se abren desde 2024.

“Como sector queremos entender por qué estas dos entidades han decidido la asignación directa de recursos de un valor tan alto, como la mejor manera de inversión de su presupuesto y de su misionalidad”, aseguraron.

Adicionalmente, solicitaron información sobre los mecanismos de seguimiento y evaluación que se utilizaron para que las empresas que recibieron los recursos “cumplan con sus obligaciones como empleadores”. Esto fundamentado en “las múltiples denuncias por violación a los derechos laborales del personal técnico en la producción ‘PADILLA’, quienes han sido vinculados a través de contratos de prestación de servicios para encubrir u ocultar la existencia de verdaderos contratos de trabajo con el fin de evadir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, seguridad social, así como el pago de horas extras y recargos nocturnos y dominicales y festivos”.

Otras de las peticiones incluyen información sobre la decisión de contratar al actor Cuba Gooding Jr., pues “genera preguntas que el protagonista del proyecto PADILLA tenga antecedentes penales luego de haberse declarado culpable de acoso sexual el 13 de abril de 2022 en una corte de New York. Solicitamos nos informen los mecanismos de veeduría en esta circunstancia. Así como informar el valor del contrato y el estudio de mercado que soporte el pago de dichos honorarios”.

Los firmantes de este derecho de petición afirmaron que la desaparición de mecanismos de financiación para el sector ha generado un estado crítico y que la “concentración del gasto puede traducirse en una disminución del número de producciones financiadas, así como en una reducción de las oportunidades de acceso al financiamiento para otros creadores, productoras y proyectos audiovisuales”.

Entre los que se sumaron al derecho de petición se encuentran: Gerylee Polanco, Julián Díaz Velosa, Julio Lamaña, Margarita Riveros Pineda, Mauricio Durán, Ramsés Benjumea Torres, Diana Santana, entre otros. Además, también se unieron organizaciones como la Asociación Colombiana de Actores y Actrices, la Corporación Colombiana de Documentalistas, Sindicato Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales y la Academia Colombiana de Cine, entre otros.

