El Espectador se consolida como uno de los medios más leídos por líderes de opinión en 2025

La firma encuestadora Cifras y Conceptos ha publicado su informe Panel de Opinión, en el que reveló cuáles fueron los medios nacionales más consultados por los líderes de opinión en el último año.

El Espectador, tanto en su edición impresa como digital, se posicionó como una de las principales fuentes de información de políticos, periodistas, académicos, empresarios, entre otros.

Entre el 3 de junio y el 31 de julio de 2025, Cifras y Conceptos encuestó a 6.356 líderes de opinión en zonas urbanas de 16 departamentos, además de Bogotá. Así, las cifras arrojaron que este diario, con el 12%, es el segundo medio de comunicación más leído en su versión digital, solo superado por El Tiempo.

En cuanto a medios impresos, El Espectador ocupó también el segundo lugar con el 24%. Este ranking lo lideró El Tiempo y lo completó Semana, La República y El Colombiano.

Asimismo, La Pulla, sección de opinión de El Espectador, es el segundo líder nativo digital, con un respaldo del 5 % de los encuestados. En esta lista se encuentran personalidades como Daniel Briceño, Laura Camila Vargas y el medio independiente Economía para la pipol.

🌟 Este año, los líderes de opinión reconocieron a quienes marcan la conversación pública: líderes digitales, caricaturistas, tuiteros y columnistas.



En cuanto a la televisión, Noticias Caracol lidera la tabla con un 33%, seguido de Noticias RCN (17%) y Noticias 1 (10%). De igual manera, el programa de Caracol Los Informantes aparece en esta sección.

Blu Radio también es uno de los principales medios radiales escuchados por líderes de opinión. Es el tercero en la lista con un 22%. El primer lugar es para la W Radio con 26% y el segundo para Caracol Radio con un 24%.