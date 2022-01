El festival de cine judío más grande del mundo cumple veinticinco años

En la imagen el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, como Gilles, durante una escena de la película "Persian Lessons", un drama sobre el Holocausto de Vadim Perelman, que clausurará el Festival de Cine Judío de Miami el 27 de enero, Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, en Miami, Florida (EE.UU.) Foto: MJFF / EFE

El Festival de Cine Judío de Miami (MJFF), el más grande de su clase en el mundo, cumple veinticinco ediciones y lo celebra a lo grande con 148 producciones que representan a 25 países y 15 idiomas, incluido el español, como reflejo de un pueblo repartido por todo el mundo e históricamente ligado a la industria del séptimo arte.

El filme “iMordecai”, una “carta de amor” a la ciudad de Miami, como la define su director, Marvin Samel, abrirá el 13 de enero un festival con actividades presenciales y online, las primeras todas al aire libre y las segundas gratuitas a través de la plataforma Eventive. Aunque el clima puede alterar el programa, el recurso a los espacios exteriores como escenarios del festival va a permitir al MJFF celebrar con su público este cuarto de siglo de historia en medio de una ola de la variante ómicron de la covid-19 que está marcando récords de contagios.

La clausura tendrá lugar el 27 de enero, Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, una fecha que el festival honrará con la proyección de “Persian Lessons”, un drama sobre el Holocausto de Vadim Perelman, que Bielorrusia ha presentado como su candidata al Oscar a la Mejor Película Internacional.

¿Qué se entiende por cine judío?

Cuando se le pregunta qué criterios rigen a la hora de seleccionar los filmes de este festival, Judith Vigil, directora asociada del MJFF, responde que, por supuesto, los artísticos, pero también debe haber algún “elemento” vinculado a lo judío en la historia del filme o en el origen del proyecto o los implicados. Vigil subraya que cada año se busca incluir filmes en español al programa, que este año incluye 108 largometrajes y 40 cortometrajes.

España está representada por dos largometrajes, “Alegría” y “El reemplazo”, ambos de 2021. La primera cinta está dirigida por Violeta Salama, una historia que tiene como personajes a un grupo de jóvenes, una de ellas judía, que van a alcanzar la mayoría de edad en Melilla, una ciudad española en el norte de África.

En la segunda, de Oscar Aibar, un joven policía de Madrid que acepta un puesto en un pueblo costero, esperando tener menos estrés, descubre que un grupo de alegres jubilados fueron oficiales nazis y están envueltos en el asesinato de un comisario.

De Argentina se proyecta “La estrella roja”, de Gabriel Lichtmann, un “falso documental” sobre una supuesta espía israelí que ayudó a descubrir al criminal de guerra Adolf Eichmann viviendo en las afueras de Buenos Aires en los años sesenta con testimonios de personajes pintorescos supuestamente reales.

Otro de los filmes con diálogos en español, aunque también se habla en inglés y farsi, de este año es “Sin La Habana”, de Kaveh Nabatian, que presenta un triángulo amoroso entre una pareja de cubanos y un judío iraní radicado en Canadá.

Estrenos mundiales y mucho cine hecho por mujeres

De los nueve estrenos mundiales que acogerá el MJFF, cuatro están incluidos en una sección que reúne “filmes hechos en Florida y también historias de Florida”, como explica el director ejecutivo de este festival, Igor Shteyrenberg. Es el caso de “iMordecai”, una historia sobre un jubilado apegado sin miedo a innovar que cambia su viejo celular por un teléfono inteligente, personaje basado en el padre de su director y protagonizado por el actor Judd Hirsch, dos veces ganador de un Emmy y una vez nominado al Oscar.

En el nutrido programa de la edición número veinticinco destaca, según los organizadores del programa, la gran cantidad de filmes realizados por mujeres, que son un 37 % del total. Entre los filmes más esperados por el público está “Let It Be Morning”, dirigida por Eran Kolirin, que es la candidata de Israel al Oscar; “Ahed’s Knee”, de Nadav Lapid, ganadora del Premio del Jurado de Cannes, y “Jane By Charlotte”, un documental íntimo de Charlotte Gainsbourg sobre su madre, la actriz y cantante Jane Birkin.

Muchos de los filmes seleccionados para la edición número veinticinco se presentan acompañados de debates y charlas, y otros se complementan con música como el documental “Bernstein’s Wall” sobre el compositor Leonard Bernstein, que estará acompañado por una actuación especial en vivo del Amernet String Quartet.

En la azotea del histórico Betsy Hotel de Miami Beach, MJFF lanzará su programa inaugural “Cine yídish y judío entre dos mundos”, en cuyo marco se presentarán nuevas restauraciones de películas mudas de temática judía como “Broken Barriers”, “Jewish Luck” y “Hungry Hearts”, que estarán celebrando su centenario. Con una subvención de la fundación Knight Arts, la dirección del festival encargó a artistas locales que crearan bandas sonoras originales que se interpretarán en vivo junto a los tres filmes.