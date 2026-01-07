Descubren la embarcación medieval más grande del mundo: un hallazgo histórico

El Svælget 2, encontrado a 13 metros de profundidad, fue construido alrededor de 1410. Foto: El Espectador

Uno de los descubrimientos marítimos más importantes del último tiempo ha visto la luz. Se trata del Svælget 2, la embarcación medieval más grande del mundo encontrada hasta la fecha. El hallazgo fue realizado por arqueólogos del Museo de Barcos Vikingos de Dinamarca, frente a la costa de Copenhague, en las aguas del estrecho de Øresund.

Este navío había permanecido oculto por más de 600 años y en 2021 se encontraron los primeros vestigios de esta estructura. Durante tres años y aproximadamente 300 inmersiones, los investigadores fueron develando algunos de los misterios más grandes que escondía este barco, que tiene 28 metros de largo, 9 metros de ancho, 6 metros de alto y una capacidad de carga estimada de 300 toneladas.

“El hallazgo marca un hito para la arqueología marítima. Se trata de la coca más grande que conocemos y nos brinda una oportunidad única para comprender tanto la construcción, como la vida a bordo de los barcos mercantes más grandes de la Edad Media”, manifestó el líder de la excavación, Otto Uldum.

La embarcación fue nombrada como Svælget 2, debido al lugar donde fue encontrada. Además, el navío pertenece a la categoría de coca (cog), la cual hace referencia a estructuras marítimas diseñadas con una gran capacidad de carga para el comercio que se desarrollaba en Europa del norte, sobre todo durante los siglos XIV y XV, reemplazado a otros tipos de barcos vikingos como los knarrs.

El Svælget 2 se ha convertido en un caso excepcional, debido a las buenas condiciones en las que se encontraba. El navío fue hallado a 13 metros de profundidad y, debido a su posicionamiento, la arena protegió el costado del estribor desde la quilla hasta la borda.

Gracias a esta proceso de conservación, el barco pudo mantener los castillos de su proa y popa, los cuales son unas plataformas de madera que ofrecían una posición elevada para el combate y actuaban como suerte de fortaleza. Hasta el hallazgo del Svælget 2 no se habían encontrado vestigios arqueológicos fiables de los castillos, por lo que este hecho marcó un precedente en cuanto a los estudios de este tipo de estas estructuras.

En otra instancia, también se encontró una cocina de ladrillo, conformada por 200 ladrillos y 15 tejas. Además, en este espacio se encontraron ollas de bronce, cuencos de cerámica y las vajillas que usaba la tripulación, elementos que son una muestra tangible de cómo era la vida abordo de la embarcación.

Por último, los análisis recientes de los vestigios han permitido descubrir que el Svælget 2 fue construido alrededor de 1410 y que estaba hecho con madera procedente de dos regiones: Pomerania, actualmente Polonia, y los Países Bajos.

Este hallazgo se ha convertido en un hito dentro del mundo de la arqueología. Su estudio y preservación permitirán ahondar en las dinámicas de comercio marítimo de la Edad Media y cómo este factor influyó en la configuración de la sociedad de ese momento.

De acuerdo con National Geographic, los restos del Svælget 2 se encuentran en el Museo Nacional de Dinamarca y el Museo de Barcos Vikingos inauguró una exposición para mostrar el proceso de excavación que se realizó.