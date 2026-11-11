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El ICANH y la necesidad de una dirección con trayectoria científica y patrimonial

La revocatoria del nombramiento del abogado Camilo Noguera como director del instituto no cierra los cuestionamientos por las modificaciones al manual de funciones del instituto. Antropólogos advierten sobre la importancia de que su dirección tenga formación y experiencia en antropología, arqueología e historia.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
Repatriación de 274 piezas precolombinas desde Estados Unidos, traídas por el presidente Gustavo Petro y recibidas por un equipo de arqueólogas y curadoras del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia ( Icanh).
Repatriación de 274 piezas precolombinas desde Estados Unidos, traídas por el presidente Gustavo Petro y recibidas por un equipo de arqueólogas y curadoras del Instituto Colombiano de Arqueología e Historia ( Icanh).
Foto: Óscar Pérez

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Basta leer la descripción que aparece en las redes sociales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para empezar a dimensionar el peso que tiene esta institución para el país: “Autoridad nacional en patrimonio arqueológico. Encargada de investigar, proteger y divulgar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico”. El instituto, que tomó su forma actual en 1999 al fusionarse con el Instituto de Cultura Hispánica, ha contribuido, por ejemplo, a estudiar lugares como San Agustín, Tierradentro y Ciudad Perdida. Pero…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
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Comentarios
  • Álamo(88990)Hace 3 horas
    Otro grave traspiés, fruto de la ignorancia del lechuguino de Nari. "Peor es lo que viene": es el lema.
  • UnaVezMás(22193)Hace 5 horas
    Bien dicho, se lavó las manos cuando vio que se le caían los nombramientos que él mismo postuló
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