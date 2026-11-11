El ICANH y la necesidad de una dirección con trayectoria científica y patrimonial

Basta leer la descripción que aparece en las redes sociales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para empezar a dimensionar el peso que tiene esta institución para el país: “Autoridad nacional en patrimonio arqueológico. Encargada de investigar, proteger y divulgar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico”. El instituto, que tomó su forma actual en 1999 al fusionarse con el Instituto de Cultura Hispánica, ha contribuido, por ejemplo, a estudiar lugares como San Agustín, Tierradentro y Ciudad Perdida. Pero…

Basta leer la descripción que aparece en las redes sociales del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para empezar a dimensionar el peso que tiene esta institución para el país: “Autoridad nacional en patrimonio arqueológico. Encargada de investigar, proteger y divulgar el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico”. El instituto, que tomó su forma actual en 1999 al fusionarse con el Instituto de Cultura Hispánica, ha contribuido, por ejemplo, a estudiar lugares como San Agustín, Tierradentro y Ciudad Perdida. Pero su trabajo va mucho más allá de los sitios arqueológicos. También produce conocimiento sobre los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la diversidad cultural que configura a Colombia.

Esas responsabilidades explican parte de la preocupación por el futuro del ICANH, a raíz de dos decisiones que se tomaran durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Se trata del nombramiento del abogado Camilo Noguera Pardo como director de la institución y de la modificación exprés del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de esa institución para aceptar en cargos de alto nivel perfiles que antes no cumplían con los requisitos exigidos, como abogados, administradores y economistas. Esta última decisión quedó consignada en la Resolución 1589 del 2 de octubre (firmada unas semanas antes de que empezaran los procesos de postulación) y abrió la puerta para que un abogado, José Hernán Muriel, llegara a la Subdirección de Investigación y Producción Científica.

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En medio de los cuestionamientos por la alteración de los requisitos de formación para puestos directivos, este martes 10 de noviembre el presidente De la Espriella anunció la revocatoria del nombramiento de Noguera y la salida inmediata de Javier Estrada, quien se desempeñaba como director encargado y había firmado la resolución que modificó el manual. “Aunque el ICANH es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura y goza de autonomía administrativa, eso no significa que puedan adelantarse decisiones de esta naturaleza. Mi instrucción ha sido clara: ¡EN EL GOBIERNO DEL TIGRE NO SE MODIFICAN LOS MANUALES DE FUNCIONES PARA FAVORECER PERSONAS O ACOMODAR CARGOS!”, escribió en su cuenta de X.

En contexto: Los cambios en el manual del ICANH que habilitan a abogados para dirigir investigación

La declaración del presidente no despeja, sin embargo, las preguntas sobre la responsabilidad del Gobierno en lo ocurrido. Johan Sebastian Silva González, presidente de la Asociación Colombiana de Antropología (ACANT) y profesor de la Universidad de los Andes, dice a este diario que le preocupa que esa decisión se presente, y sea reconocida por el país, como una práctica de buen gobierno. “Para nosotros, como agremiación, es evidentemente un lavado de manos que está haciendo el presidente de la República. El presidente es el que nomina a quien va a ser el director o la directora del Instituto Colombiano de Antropología. Entonces, ahora no puede salir con que se hizo a espaldas de la modificación del manual, sabiendo que son muy cercanos”, señala.

También cuenta que la ACANT adelantó una movilización jurídica para obtener información sobre el procedimiento que llevó a modificar el manual. A través de derechos de petición, solicitó los soportes de esa decisión y preguntó si los sindicatos habían sido consultados, como lo exige el Decreto 1038 de 2015, pero eso no ocurrió. “Pasaron por encima de ellos”, afirma el profesor.

Según cuenta, la asociación formuló cerca de diez preguntas y, después de esa solicitud, se revocó la resolución. “Se les iba a caer por ahí o por cualquier otra forma de intervención”, añade.

El perfil se necesita para dirigir el instituto

Con la salida de Estrada y la revocatoria del nombramiento de Noguera queda abierta la pregunta sobre quién asumirá la dirección del ICANH y qué formación y experiencia requiere el cargo. Según explica Andrea Leiva, doctora en antropología social y exsubdirectora de Investigación y Producción Científica del instituto (entre 2021 y 2023), este puesto "siempre ha estado en manos de una persona con conocimientos y formación en antropología, porque tiene a su cargo el grupo de investigadores de estas tres disciplinas en el ICANH y, además, toda la línea de producción científica; es decir, la editorial del instituto".

Alhena Caicedo, exdirectora del ICANH, coincide en que la persona que esté al frente de la entidad debe tener una formación y una trayectoria acordes con su trabajo científico y patrimonial, que tiene entre sus responsabilidades la protección de los vestigios arqueológicos presentes en el territorio nacional, incluidos aquellos que aparecen durante obras o intervenciones. "Una de las cosas que han pasado durante todos estos 70 años tiene que ver con la necesidad de que a la cabeza de esa entidad estén personas que conocen, que tienen no solamente una formación en este tipo de ciencias sociales, sino también una trayectoria importante tanto en investigación académica como en gestión patrimonial y en temas que tienen que ver específicamente con esa misionalidad", afirma a este diario.

La exdirectora señala, además, que es importante recordar que la Subdirección de Investigación Científica del ICANH, una de las dependencias que está en medio de la polémica, no solo se encarga de la investigación, sino también de la publicación seriada indexada. “Es decir, del rango máximo que tiene el Estado colombiano. Y aparte de eso está toda el área que tiene que ver con conceptos especializados técnicos que demandan otras instituciones públicas, las cortes y demás, que solicitan conceptos técnicos de carácter antropológico, arqueológico o histórico”.

Para Leiva, la preocupación por la faltaa de experiencia de un posible director se profundiza si se tiene en cuenta el papel que cumple en procesos fundamentales para el país. “Un director, como fundamento, debe tener una formación en las disciplinas relacionadas con el ICANH porque eso habla de una apuesta central por la defensa no solamente del patrimonio y del papel del instituto como consultor, sino también de la relevancia de estas disciplinas dentro de procesos importantísimos en este país, como, por ejemplo, la construcción de memoria, la construcción de paz y los aportes en el tema socioambiental”, explica.

Las investigaciones del instituto también aportan elementos para orientar políticas públicas y asesorar al Estado en materia de derechos de los grupos étnicos. Por eso, Leiva considera indispensable que quien lo dirija tenga sensibilidad frente a los procesos de reparación histórica y conozca las discusiones sobre colonialismo y patrimonialización. De lo contrario, dice, la dirección queda “absolutamente aislada” de la misionalidad de la institución.

Otro terreno donde se libra la "batalla cultural"

El Gobierno de De la Espriella suma así al ICANH a los espacios en los que se libra la "batalla cultural" que anunció desde la campaña y que tuvo algunas de sus primeras manifestaciones en la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional y el Instituto Caro y Cuervo.

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“Lo que ellos han denominado la contrarrevolución cultural básicamente consiste en ocupar los espacios simbólicos desde el discurso y desde lo que es moralmente correcto, lo que es aceptable o no. Una de las instituciones a través de las cuales buscan materializar esa apuesta es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia”, asegura Silva González.

A su juicio, el interés por intervenir una institución con ese papel también tiene que ver con las discusiones que ha liderado sobre la diversidad. “Si toman la vanguardia en términos de las discusiones sobre la diversidad, se materializa lo que ellos han denominado, y es que la diversidad para este Gobierno es un problema y es una amenaza. Y ante todo lo que hay que decir es que la diversidad social y cultural no es una amenaza, es la forma en la que se puede constituir la nación y el Estado colombiano, el Estado social de derecho”.

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En esa misma línea, Leiva advierte que la disputa por el lugar de la diversidad en las instituciones también hace parte de una apuesta por relegar la cultura dentro de las prioridades del Gobierno y reducir su papel en la construcción de un proyecto de nación. “¿Cuál es la apuesta aquí de la batalla cultural? Es precisamente acabar con la cultura como un potencial de política que pueda contribuir a la construcción de paz, darle a las diferentes disciplinas que se encargan de analizar y proponer políticas públicas con enfoque en grupos étnicos y diversidad un lugar debajo de una capa completamente aniquiladora. Entonces, yo creo que esto sí es una apuesta por acabar completamente con un sector que, además, ha sido históricamente golpeado".

Esas señales de una política que parece a excluir todo lo que no se ajusta a la visión del Gobierno también preocupan a Caicedo. “Creo que eso se evidencia en lo que han hecho con el Museo Nacional, con la Biblioteca Nacional y en parte de la política que han expresado hasta el momento desde el Ministerio de las Culturas, que tiende más bien a homogeneizar y a evitar la expresión de la diversidad y la multiculturalidad que representa la nación colombiana”, concluye.

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