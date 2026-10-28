El Instituto Caro y Cuervo propone actualizar la Ley del Libro: ciudadanos pueden participar

Utilizarán una metodología de apropiación social del conocimiento, a través de la cual pretenden articular iniciativas nacionales y regionales, de manera que se desarrollen insumos que lleguen a fortalecer el ecosistema editorial y del libro en Colombia.

Desde el Observatorio Editorial de Colombia, del Instituto Caro y Cuervo, se presentó la propuesta técnica para la actualización de la Ley 98 de 1993, también conocida como la Ley del Libro. Desde este institución se invitó a la ciudadanía a participar de este proceso de manera virtual.

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"La Ley 98 de 1993 de democratización y fomento del libro colombiano lleva más de treinta años sin una evaluación que mida su cumplimiento, sus costos y su impacto. Autores, editores, libreros, bibliotecarios, docentes, estudiantes, funcionarios y demás interesados pueden contribuir en la propuesta de actualización de una norma que define derechos, deberes, beneficios tributarios y condiciones de acceso al libro y la lectura. Sin participación sectorial y ciudadana, las decisiones se toman al margen de aquellos a quienes más afectan", mencionaron en la propuesta técnica.

Los participantes deberán leer la propuesta técnica y, posteriormente, responder a las preguntas de un cuestionario que toma aproximadamente 30 minutos diligenciar. El plazo máximo de participación será hasta el próximo 3 de noviembre.

"Entendemos la apropiación social del conocimiento como el resultado del encuentro y el diálogo de saberes entre un grupo de investigación y diversos grupos poblacionales, que buscan contribuir, desde la ciencia, con elementos de contextualización y argumentación sobre asuntos de interés público. Estos insumos se orientan al diseño, la justificación o la modificación de instrumentos de política y regulación, incluidos programas dirigidos a la población", mencionaron en la propuesta.

Actualmente, la propuesta técnica contempla 11 artículos. En el texto preliminar se menciona que el objeto de este proyecto de ley sería: "Establecer, proteger, equilibrar y consolidar el ecosistema del libro colombiano, reconociendo su valor cultural, económico y patrimonial, fundamental para promover el acceso democrático y equitativo a la lectura, la escritura, la educación, la ciencia y la transmisión y preservación de saberes en el país".

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Por su parte, en un artículo publicado en la página del Instituto Caro y Cuervo que analiza el texto escrito por Wilson Colmenares y Pablo Estrada S., algunos de los autores de la propuesta técnica, y publicado en la revista Tendencia Editorial UR, se plante que: "En Colombia, hablar de la Ley 98 de 1993 es hablar de una de las normas centrales para el fomento del libro. Sin embargo, después de más de tres décadas de vigencia, una pregunta sigue abierta: ¿cómo saber si sus beneficios, estímulos y disposiciones han contribuido de manera efectiva a la democratización del libro, la circulación del conocimiento y el fortalecimiento del sector editorial?".

Además, una de las cuestiones que plantearon Estrada y Colmenares fue que "la ley vigente no incorporó mecanismos suficientes de seguimiento, evaluación y trazabilidad. Esa ausencia ha dificultado responder con evidencia si los objetivos de la norma se han cumplido o si requieren ajustes frente a los cambios del ecosistema del libro". Por lo tanto, señalaron los investigadores que en Colombia no hay un sistema público de información editorial que integre datos, estadísticas y diferentes fuentes públicas y abiertas sobre creación, producción, comercialización, circulación, lectura y preservación del patrimonio bibliográfico. Esto, según los autores, hace que se limiten las políticas públicas e impide medir el impacto, lo que ocasiona que el sector no pueda tomar decisiones basadas en evidencia.

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