El Museo de Arte Moderno de Medellín lanza el Fondo Débora Arango

Débora Arango falleció en el año 2005, a los 98 años, luego de tener una larga carrera artística y obtener distintos reconocimientos por su aporte visual y pictórico. Al morir entregó su legado a su pupilo, el artista y escultor Joaquín Restrepo. Foto: Javier Agudelo - El Tiempo

Este 18 de diciembre, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) anunció el lanzamiento del Fondo Débora Arango. Este proyecto buscará preservar el legado de la artista antioqueña, así como promover la investigación y circulación de su obra. Además, estará abierto a aportes de cualquier monto.

“Débora Arango —incómoda, lúcida, radical— sigue interpelando nuestro presente. El Fondo busca activar su obra, expandir sus lecturas y llevarla a nuevos territorios, públicos y lenguajes, cuidando su preservación sin renunciar a su potencia contemporánea”, afirmó Rafael Tamayo, director del MAMM.

Desde hace 40 años, el museo ha realizado más de 70 exposiciones individuales y más de 25 exposiciones colectivas dedicadas a la obra de Arango. Además, las piezas artísticas de la maestra antioqueña, que hacen parte de esta colección, han circulado por distintas ciudades de Colombia y por países como España, México, Bélgica, Venezuela, Estados Unidos y Chile.

Entre 1986 y 1987, Arango donó buena parte de sus creaciones al MAMM y, actualmente, este espacio conserva 233 piezas de la pintora, las cuales fueron declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC) de carácter nacional en 2004.

Sin embargo, en septiembre de este año, este museo se vio envuelto en una polémica, porque se dio a conocer al público que existió un intento de venta o enajenación de dos obras de la colección de Arango al Banco de La República.

La cesión tentativa de los cuadros “Madonna del silencio” y “Rojas Pinilla” fue justificada bajo los argumentos de que esto ayudaría a ampliar la difusión del trabajo de la artista y que, además, permitiría obtener los recursos necesarios para continuar con la preservación del resto de la colección, de acuerdo con la Revista Papel de Medellín.

Esto provocó un amplio debate sobre si las obras debían conservarse en la ciudad antioqueña, respetando los deseos de su autora, y si tenían que permanecer como una colección indivisible, para así proteger su valor simbólico conjunto. Finalmente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes negó la solicitud de enajenación, basándose en estos motivos

Posterior a esta controversia, el 4 de diciembre, Ministerio de las Culturas, el Museo Santa Clara y el MAMM le rindieron homenaje a Débora Arango, por los 20 años de su fallecimiento. La exposición titulada “La huida del convento” reunió 18 obras de la pintora, la cual, de acuerdo con el Ministerio, logró “respetar voluntad de la artista” y crear espacios de encuentro y difusión, sin la necesidad de “fragmentar su colección”.

“Honramos la memoria, honramos la voluntad de las mujeres y de las artistas que dejaron su patrimonio. Honramos la integralidad, honramos el patrimonio como bien público”, declaró la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, durante la muestra.

Tanto el 20° aniversario de la muerte de Arango, como lo ocurrido con la frustrada venta de los cuadros, sigue contribuyendo a la discusión sobre la importancia de su legado artístico y cultural, así como a la búsqueda de alternativas por parte de distintas instituciones para seguir conservándolo.