El MAMBO emitió una primera respuesta por la salida de Viola y varias denuncias en su contra

Después de un mes sin dar respuestas sobre algunos de los cuestionamientos que se le habían hecho al Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), la institución emitió un comunicado en la tarde de este viernes 27 de febrero en el que se refería a algunas de ellas.

En él, respondió a unas denuncias de varios exfuncionarios por presunto maltrato laboral, a las acusaciones de una presunta crisis financiera y, sobre todo, al reclamo que más de 170 artistas habían hecho por la salida del curador jefe y director artístico del museo, Eugenio Viola.

La crisis financiera

En primer lugar, el comunicado emitido en la tarde de este viernes se refirió a las preguntas por la situación financiera del museo. Esto tras la publicación de varios testimonios de exfuncionarios que aseguraban que el MAMBO no habría recibido los fondos suficientes para su sostenimiento debido a la falta de donaciones y a presuntos malos resultados en la última edición de la Gala MAMBO, uno de los eventos más importantes para la financiación de esta institución.

“La situación financiera del MAMBO es estable y avanza hacia un proceso de fortalecimiento que busca consolidar su sostenibilidad administrativa y financiera en el largo plazo” afirmaron en esta comunicación.

“Como ocurre con museos en todo el mundo, el MAMBO enfrenta los desafíos propios de los cambios en las dinámicas filantrópicas, en las fuentes públicas de financiación y en los modelos de sostenibilidad cultural contemporáneos. Estos retos se asumen con responsabilidad, planeación estratégica y compromiso con la misión institucional”, agregaron.

Acto seguido, el comunicado explica cómo funciona la financiación del museo, que se mantiene gracias a recursos otorgados por “la Nación, el Distrito de Bogotá, becas, donaciones, así como de ingresos propios —taquilla, tienda, alquiler de espacios y eventos, incluida la GALA MAMBO—“, que pueden variar año a año.

En su respuesta, no se hizo mención de los resultados de la última Gala MAMBO.

Otro de los puntos importantes de esta respuesta fue la constitución de MAMBO PARA SIEMPRE, “un fondo de reserva o endowment que se construirá progresivamente y permitirá fortalecer la estabilidad institucional en el tiempo”. Esta es una estrategia que otras instituciones, por ejemplo las universidades, utilizan como una forma de inversión a largo plazo que permita su sostenibilidad a pesar de las fluctuaciones en el mercado.

La salida de Eugenio Viola

En la siguiente parte del comunicado, el MAMBO habló sobre los reclamos que se le han hecho a la institución por la forma en la que se desvinculó a Eugenio Viola, director artístico y curador jefe de esta institución, el pasado 6 de febrero.

Su salida también se anunció a través de un comunicado en sus redes sociales. Sin embargo, más de 170 miembros del sector cultural firmaron una carta abierta dirigida a la junta directiva en la que se quejaron de que no había razones de fondo en esta comunicación. Además, reclamaron por el cierre de la sección de comentarios de la publicación, una que, hasta el día de hoy, permanece así.

El mismo día del anuncio, Viola habló para EL ESPECTADOR y afirmó que su salida podría estar relacionada con algunas denuncias de presunto maltrato laboral que él puso en consideración de la junta directiva desde septiembre de 2025.

Él mismo se refirió al hermetismo con el que se estaba manejando toda esta situación en el museo y afirmó: “Eso no promueve el debate y expone una contradicción fuerte entre lo que el museo representa y cómo se está gestionando”.

Ante esta situación, el museo declaró: “La finalización de su etapa en el MAMBO se dio tras un proceso de conversaciones sostenidas entre él y la Junta Directiva sobre aspectos relacionados con estructura operativa y asignación de recursos del área curatorial. Luego de evaluar distintos escenarios y no alcanzar un acuerdo en torno a dichas condiciones, se tomó la decisión de dar por terminado el vínculo contractual conforme a lo establecido contractualmente”.

La respuesta de Eugenio Viola

Ante el nuevo comunicado del MAMBO, el curador Eugenio Viola dio nuevamente su punto de vista sobre la situación. Para él, el museo “sigue en el mismo registro de no dar respuestas de fondo” en varios frentes.

Con respecto a su salida, se le preguntó a qué se refería el comunicado cuando hablaba de conversaciones “sobre aspectos relacionados con estructura operativa y asignación de recursos del área curatorial” y comentó que para él no había claridad en esa afirmación.

“Sobre aspectos relacionados con estructura operativa: yo me lamenté por el deterioro del clima laboral y los cambios que se han venido realizando al enfoque y naturaleza del rol de curaduría en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, varios de ellos en detrimento del objetivo principal del departamento de curaduría, que es la ejecución del programa expositivo, representando también cargas laborales adicionales y reprocesos que afectan el flujo natural de trabajo”, afirmó Viola para EL ESPECTADOR.

Con respecto a las conversaciones sobre la asignación de recursos al área curatorial, declaró que “no entendía” a qué se refería el comunicado.

Por otro lado, con respecto a las denuncias de presunto maltrato laboral, afirmó que aún hay mucha gente que “tiene miedo” de hablar, mientras que el museo ignora a quienes ya lo han hecho. “Evitan por completo las cuestiones que he planteado, como han hecho desde el principio, al igual que todas las denuncias recibidas a pesar de que, aunque anónimas, ya son varias”, agregó.

Finalmente, Viola se mantuvo en su posición de defender que su salida del museo estuvo directamente relacionada con la comunicación que envió a la junta al finales de septiembre “con respecto al deterioro de las condiciones laborales de la institución, que —salvo una sesión de coaching en la finca de un miembro de la Junta— nunca fue realmente atendida".

Denuncias de maltrato laboral

Este es uno de los puntos álgidos que ha tenido esta polémica. Varios testimonios de exfuncionarios del museo señalan a la directora del MAMBO, Martha Ortiz Gómez, por malos tratos hacia ellos y sus compañeros. Muchos de ellos decidieron no revelar su identidad, pero coincidieron en describir un ambiente laboral hostil desde su llegada a la dirección.

Ante las acusaciones, el museo respondió: “A la fecha, el MAMBO no cuenta con evidencias formales que determinen la existencia de conductas constitutivas de maltrato laboral. La institución toma con seriedad cualquier inquietud que pueda surgir y dispone de canales internos y protocolos actualizados para la recepción y gestión de situaciones relacionadas con convivencia laboral”.

En su comunicado, el MAMBO también afirmó que seguiría con las puertas abiertas ofreciendo nuevas exposiciones al público. Además, contó que ya se encuentra en proceso de definición de un nuevo curador.

Este comunicado, al igual que una entrevista que la directora contestó a este diario vía cuestionario, han sido los únicos pronunciamientos del museo en torno a este tema. Sin embargo, en ambos casos han quedado preguntas pendientes sobre temas puntuales como la Gala MAMBO, la salida de 19 funcionarios en menos de un año y la presentación de resultados de esta gestión que parecen ser producto de procesos que comenzaron mucho antes.