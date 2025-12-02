Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

Esta es la palabra del año 2025, según Oxford y su significado

La editorial de la Universidad inglesa de Oxford ha elegido “rage bait”, que en español se traduciría como “cultivo de ira” o “cebo de ira”, como su palabra del año 2025, que viene a describir una estrategia que explota las emociones negativas y provoca ira mientras se navega por las redes sociales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura y Agencia EFE
02 de diciembre de 2025 - 07:40 p. m.
Diccionario
Diccionario
Foto: pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el mundo digital, “rage bait” es una táctica utilizada por marcas y personalidades influyentes para provocar la ira de los usuarios a fin de aumentar el tráfico en la web y los ingresos.

La editorial Oxford University Press ha nombrado esta palabra (o frase) del año después de que su uso se viera triplicado en los últimos 12 meses.

Vínculos relacionados

Caminar en una guerra ajena: crónicas de soldados colombianos en Ucrania
“Mi causa: Colombia”: el libro póstumo de Miguel Uribe Turbay que será lanzado el 9 de diciembre
El papa León XIV visto como ciudadano del mundo y misionero en una biografía

La editorial, que publica el diccionario de inglés, define a “rage bait” como un contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo. La palabra ha sido definida como: “contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación siendo frustrante, provocativo u ofensivo”.

El pasado noviembre, el Diccionario de Cambridge (Cambridge Dictionary), uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió, por su parte, “parasocial” como la palabra del año 2025.

Ese adjetivo hace referencia a la “conexión que alguien siente entre él y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)”, de acuerdo con la definición de la institución británica.

“Rage bait” se impuso sobre "biohack" (‘hackeo biológico’) y “aura farming” (‘cultivo del aura’) como palabra del año. “Aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa”, dijo en una entrevista para The New York Times Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages. “Y quieren hablar de ella”.

De acuerdo con el New York Times, esta iniciativa comenzó en 2004 y “se basa en evidencias de uso obtenidas de su corpus, en continua actualización y compuesto por unos 30.000 millones de palabras recopiladas de fuentes de noticias de todo el mundo angloparlante”.

Este año, se realizó una lista corta de las palabras propuestas para el título y luego el público entró a decidir. “El objetivo de la Palabra del Año es animar a la gente a reflexionar sobre dónde estamos como cultura, quiénes somos en este momento, a través de las palabras que utilizamos”, dijo Grathwohl. “La idea es crear conversación”.

De acuerdo con Oxford University Press, las palabras finalistas para 2025 reflejan las preguntas sobre la sociedad tanto en línea, como en el mundo.

Por Redacción Cultura

Por Agencia EFE

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Oxford

Rage bait

Palabra del año

Palabra de año 2025

Oxford palabra del año

Jennifer Lawrence

Ira

Redes sociales

Inteligencia artificial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.