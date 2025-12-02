Esta es la palabra del año 2025, según Oxford y su significado

Diccionario Foto: pixabay

En el mundo digital, “rage bait” es una táctica utilizada por marcas y personalidades influyentes para provocar la ira de los usuarios a fin de aumentar el tráfico en la web y los ingresos.

La editorial Oxford University Press ha nombrado esta palabra (o frase) del año después de que su uso se viera triplicado en los últimos 12 meses.

La editorial, que publica el diccionario de inglés, define a “rage bait” como un contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar indignación al ser frustrante, provocador u ofensivo. La palabra ha sido definida como: “contenido en línea diseñado deliberadamente para provocar ira o indignación siendo frustrante, provocativo u ofensivo”.

El pasado noviembre, el Diccionario de Cambridge (Cambridge Dictionary), uno de los más prestigiosos de la lengua inglesa, escogió, por su parte, “parasocial” como la palabra del año 2025.

Ese adjetivo hace referencia a la “conexión que alguien siente entre él y una persona famosa que no conocen, un personaje de un libro, película, serie de televisión o inteligencia artificial (IA)”, de acuerdo con la definición de la institución británica.

“Rage bait” se impuso sobre "biohack" (‘hackeo biológico’) y “aura farming” (‘cultivo del aura’) como palabra del año. “Aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa”, dijo en una entrevista para The New York Times Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages. “Y quieren hablar de ella”.

De acuerdo con el New York Times, esta iniciativa comenzó en 2004 y “se basa en evidencias de uso obtenidas de su corpus, en continua actualización y compuesto por unos 30.000 millones de palabras recopiladas de fuentes de noticias de todo el mundo angloparlante”.

Este año, se realizó una lista corta de las palabras propuestas para el título y luego el público entró a decidir. “El objetivo de la Palabra del Año es animar a la gente a reflexionar sobre dónde estamos como cultura, quiénes somos en este momento, a través de las palabras que utilizamos”, dijo Grathwohl. “La idea es crear conversación”.

De acuerdo con Oxford University Press, las palabras finalistas para 2025 reflejan las preguntas sobre la sociedad tanto en línea, como en el mundo.