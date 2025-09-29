Logo El Espectador
“El Principito, el musical” llegará al Teatro Colón: fechas y boletería

Luego de realizar tres temporadas en Medellín, la producción se presentará por primera vez en el CNA como parte de su recorrido nacional.

Redacción Cultura
30 de septiembre de 2025 - 12:13 a. m.
La obra estará en temporada en el Teatro Colón del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Foto: CNA
La obra musical basada en el clásico literario “El Principito” llegará al Teatro Colón de Bogotá entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre. Luego de realizar tres temporadas en Medellín, la producción se presentará por primera vez en este escenario como parte de su recorrido nacional.

Durante cinco días se ofrecerán funciones en distintos horarios: de jueves a sábado a las 7:30 p.m., con una presentación adicional el sábado a las 3:00 p.m., y dos funciones el domingo, a las 11:00 a.m. y a las 4:00 p.m. Las puertas se abrirán una hora antes del inicio y se permitirá el ingreso a partir de los dos años de edad.

El montaje cuenta con la participación de más de 30 artistas en escena. La obra adapta distintos fragmentos del libro de Antoine de Saint-Exupéry en un formato musical, con una escenografía que representa elementos del universo original.

Las entradas ya están disponibles y los precios van desde aproximadamente $79.000 hasta $159.000, según la ubicación. Todas las localidades son numeradas.

Además de la oferta general para el público, la producción ha habilitado funciones completas y paquetes especiales orientados a empresas y grupos corporativos. Estas alternativas pueden reservarse con antelación y están pensadas para ofrecer una experiencia grupal en uno de los escenarios más reconocidos del país.

Para más información, visite: https://tuboleta.com/es/eventos/el-principito-el-musical

