UNESCO lanza el “Museo Virtual de objetos culturales robados”

El museo intenta mejorar la protección y la promoción de la diversidad del patrimonio y las expresiones culturales. Foto: AFP - BERTRAND GUAY

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La UNESCO ha dado a conocer este lunes su “Museo Virtual de Objetos Culturales Robados”, un proyecto interactivo que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre el alcance del tráfico ilícito de bienes culturales y sus consecuencias. En esta plataforma se incluyen, en principio, unos 250 objetos de 46 países diferentes, que representan todas las tradiciones del mundo.

Su lanzamiento, presentado por el subdirector general de Cultura de la UNESCO, Ernesto Ottone, tuvo lugar en el marco de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, conocida como Mondiacult, que se celebra hasta el 1 de octubre en Barcelona (España).

La intención es que, con el tiempo, esta iniciativa se convierta en la “plataforma de referencia para todos los actores que participan en la lucha contra el tráfico ilícito” y que sea “una herramienta esencial en la lucha contra el tráfico de propiedad intelectual”.

Bienes culturales robados

Con el apoyo de Arabia Saudí y la cooperación entre la UNESCO y la Interpol, el museo busca crecer en el futuro con las aportaciones de nuevos países, puesto que hay todavía unos sesenta Estados miembros de la organización que no han incluido sus bienes culturales robados.

El tráfico ilegal de bienes culturales es “uno de los mercados más interesantes desde el punto de vista de los beneficios y muy próspero en zonas en guerra”, según se ha destacado durante la presentación. La UNESCO lucha contra este tráfico y para recuperar “todos los tesoros” desde los años setenta del siglo pasado.

La arquitectura virtual de este museo, diseñado por el burkinés Francis Kéré, ganador del Premio Pritzker, está inspirada en la forma del baobab, con una estructura en 3D que según ha explicado el arquitecto incluye una rampa en espiral con ciertas concomitancias con el Museo Guggenheim de Nueva York y que simboliza el acceso al conocimiento y la historia.

Por otra parte, a través de una videograbación, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha felicitado a la UNESCO por este museo, que ha calificado de “hito notable en la conservación y celebración del patrimonio compartido”. A su juicio, se ha creado una “alianza única”, una herramienta “tan poderosa que permite que la gente conecte con tesoros perdidos de todo el planeta”.

En sus diferentes galerías virtuales se reproducen objetos robados y con un simple clic se pueden conocer su historia y su procedencia. Para Urquiza, el museo no sólo “salvaguardará el pasado, sino que ayudará a inspirar a las generaciones futuras”.