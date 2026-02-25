El Señor de los Anillos vuelve a los cines de Colombia por su 25° aniversario

El nominado a Mejor Actor de Reparto Ian McKellen (izq.) como Gandalf con Elijah Wood como Frodo. Foto: Getty Images

La trilogía de “El Señor de los Anillos” vuelve a los cines colombianos, para celebrar los 25 años desde el estreno de su primera película: “La comunidad del anillo” (2001). Las tres películas de la saga tendrán funciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

En 1954, el escritor británico J.R.R. Tolkien publicó “El Señor de los Anillos”, una obra dividida en tres volúmenes, que se volvería parte del canon en literatura de fantasía. La saga está ambientada en la Tercera Edad de La Tierra Media, un mundo ficticio lleno de magia y seres mitológicos creados por el autor.

Aquí se desarrolla la historia de un grupo de personajes liderados por el hobbit Frodo, quienes tienen la misión de destruir el Anillo Único, una reliquia maligna forjada por el Señor Oscuro Sauron. En medio de esta travesía, el escritor propone una serie de reflexiones sobre el conflicto, el poder y la lucha del bien contra el mal. Esta novela fue pensada por Tolkien como una continuación del universo literario que venía construyendo desde “El Hobbit”, libro publicado en 1937.

Casi medio siglo después, el director neozelandés Peter Jackson fue el encargado de llevar esta historia a la pantalla grande. La primera entrega se estrenó en 2001, seguida de “Las dos torres” en 2002 y “El retorno del rey” en 2003. En la producción participaron actores como Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), entre otros.

La trilogía se convirtió en una referente cinematográfico, llegando a recaudar la suma de $US 2.964 millones, según SensaCine, y siendo reconocida con un total de 17 Premios Óscar. La tercera parte, “El Retorno del Rey”, ganó los 11 premios de la Academia a los que fue nominada, empatando así el récord de más galardones obtenidos en una noche con “Titanic” y “Ben-Hur”.

El universo de “El Señor de los Anillos” ha seguido expandiéndose. En 2022 se estrenó “Los anillos de poder”, una precuela de la saga original, con una tercera temporada en camino, sin fecha de estreno confirmada. Por otra parte, el 17 de diciembre de 2027 se estrenará “El señor de los anillos: La caza de Gollum”, filme que se enfocará en el hobbit Gollum, personaje emblemático de este universo.

Las funciones estarán disponibles a partir del 12 de marzo. Además, los fanáticos podrán disfrutar de las versiones extendidas de cada película durante su reestreno.