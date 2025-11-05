Emmanuel Carrère se llevó el premio Médicis de novela francesa por un libro basado en su madre

Emmanuel Carrère también fue uno de los finalistas de este año del Premio Goncourt. Foto: AFP - JULIE SEBADELHA

Emmanuel Carrère fue galardonado este miércoles con el premio Médicis de narrativa francesa por su novela ‘Kolkhoze’, en la que explora la historia de su familia.

Tras haber quedado entre los finalistas del prestigioso Goncourt, un reconocimiento que este martes fue adjudicado al también francés Laurent Mauvignier por “La maison vide” (en español “La casa vacía”), el jurado del Médicis sí se inclinó por el autor de obras como “El adversario” o “De vidas ajenas”.

En su categoría de narrativa extranjera, el galardón de este año fue para Nina Allan por “The Good Neighbours”.

En “Kolkhoze” (publicado en Francia por la editorial P.O.L.), Carrère (París, 1957) se centra en la figura de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, quien fue una distinguida historiadora rusa y académica francesa que falleció en agosto de 2023.

El título de la obra, que competía con otras siete novelas, hace referencia a las granjas colectivas soviéticas. Se trata de una obra en la que Carrère construyó en el terreno de la ficción, pero que está basada en experiencias reales.

El premio Médicis es un galardón literario creado en 1958 por Gala Barbisan y Jean-Pierre Giraudoux que reconoce en especial la innovación en la escritura.

Los miembros del jurado —diez en total, todos ellos escritores— hacen su anuncio cada mes de noviembre desde el restaurante La Méditerranée, en la plaza del Odéon de París.

A lo largo de su historia, ha distinguido a escritores de gran relevancia como Jean-Marie Gustave Le Clézio (1969), Umberto Eco (1982) y Orhan Pamuk (2005) en la categoría extranjera.

El año pasado, el premio de novela francesa fue para Julia Deck por ‘Ann d’Angleterre’ y el de narrativa extranjera para el guatemalteco Eduardo Halfon por ‘Tarántula’.