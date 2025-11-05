Besatón en Bogotá: lo que viene en la última semana de la BOG25

La obra "Dándole peso a unos besos", de Iván Argote, está inspirada en una fotografía de 2012 en la que besa repetidamente una piedra en un río de Supatá. Es aquí donde se realizará uno de los eventos de esta semana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ya casi se acaba el evento que llenó de arte la capital. La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 terminará el próximo domingo 9 de noviembre, pero aún quedan algunos días para que disfrute de las obras que se exponen en el marco de este evento.

El Palacio de San Francisco, el Parque de los Periodistas, la Cinemateca de Bogotá y muchos más puntos de la capital aún reciben a los visitantes que quieran conocer las creaciones de los artistas convocados este año. Fueron más de 200 los que dejaron su huella durante este evento y, a pesar de que algunas instalaciones ya fueron desmontadas, como es el caso de “Arrancada de raíz” del artista argentino Leandro Erlich, la gran mayoría siguen en exhibición.

Además de esto, el equipo organizador de la BOG25 afirmó que tendrán varios eventos y activaciones que acompañarán estos últimos días. Si aún no se ha dado la oportunidad de recorrer la Bienal o quiere volver a hacerlo antes de que se acabe, estos son algunos de los eventos a los que puede asistir.

Besatón en la Plazoleta del Rosario

El próximo viernes 7 de noviembre, a las 4:00 p. m., habrá maratón de besos alrededor de la obra “Dándole peso a unos besos” del artista colombiano Iván Argote. Este monolito de seis metros de alto y cubierto de marcas de labial rojo fue instalado a finales de septiembre en la Plazoleta del Rosario, justo donde antes reposaba la estatua del conquistador español Gonzalo. La estatua fue derribada por miembros del pueblo Misak en 2021 y el artista quiso resignificarla con una muestra de “ternura radical”.

Es en ese contexto que se invita a los visitantes de la Bienal a participar de esta actividad en la que no solo habrá muchos besos, sino también presentaciones musicales y concursos. La idea es crear un espacio en el que el amor sea símbolo de resistencia y, en el espíritu del eje de la BOG25, felicidad.

Performance en el edificio ICFES

El sábado 8 de noviembre, a las 3:00 p. m., se realizará una performance frente a “Escenario Hídrico”, la obra del artista Héctor Zamora. Esta pieza, compuesta por 1.160 metros cuadrados de lona mesh, rinde homenaje a la naturaleza que dominaba este espacio antes de que apareciera la ciudad.

Durante la activación de esta pieza participarán aproximadamente 100 participantes con hojas con 12 tonos de azul que tendrán textos impresos e intervención en el muro de protección utilizando la técnica de paste up. Será una jornada en la que, utilizando la poesía, se resaltará al agua como motor de vida de las sociedades y las especies.

Estaciones de DJ en el Eje Ambiental

Finalmente, como parte de la clausura de la BOG25, tres de los espacios que albergaron obras durante estas siete semanas tendrán estaciones de DJ para ambientar las tardes. Del viernes al domingo el Palacio de San Francisco, el Parque de los Periodistas y Espacio Odeón abrirán sus puertas con ambientación musical para dar un cierre festivo a este evento.

Recuerde que todas estas actividades, al igual que las que permanecen en otros puntos de la ciudad son de entrada libre. Si aún no ha visitado la Bienal, esta puede ser su oportunidad de hacer su recorrido y pensar la felicidad a través del arte.