En la rueda de prensa del FICCI: “Le pido respeto, esta es la imagen del festival”

En la tarima, Hernán Piñeres, presidente de la junta directiva del FICCI; Lina Rodríguez, directora general; Felipe Aljure, director artístico; Alessandro Basile, presidente del comité curador y Lorena Ordosgoitia, productora general, y desde España, Natalia Reyes, directora de academia. Foto: FICCI

“¿A quién se le ocurrió o cómo fue la sucesión de ideas para generar esta ‘cosa’? ¿Esta es la imagen oficial del Festival de Cine de Cartagena?”, dijo Daniel Nicolás Vargas, un actor de voz y líder de Legión Madriguera, un colectivo de difusión de cine y teatro colombiano. Al finalizar la rueda de prensa del FICCI 62 en la Cinemateca de Bogotá, Vargas levantó la mano y preguntó si habría espacio para preguntas. Le respondieron que sí, pero que fuera de la sala. Se levantó de su silla y pidió un micrófono para intervenir.

Todas las versiones del Festival Internacional de Cine de Cartagena, tienen temáticas. Enfoques para, a través del cine y las artes plásticas, reflexionar sobre algún tema que no necesariamente tiene que ver con cultura, sino con la política, el medio ambiente o la condición humana. Esta vez, el enfoque será algo que los organizadores del festival nombraron como “ciberfeudalismo”. La primera acción del Festival para proponer la discusión sobre el tema, fue su imagen oficial, que se hizo con una máquina de Inteligencia Artificial, bajo la dirección del equipo de Diseño del FICCI.

“Esa ‘cosa’, como usted la llama, nos produce un gran orgullo por la reflexión que suscita. Nos planteamos la reflexión del ciberfeudalismo y empezamos a indagar en muchas capas, no solamente en esta. Y en esa indagación, encontramos que se había instalado un sistema de control social de la mayor importancia y de la mayor afectación. Fue tan importante y tan profundo, que inclusive puede llegar a controlar y a manipular rutas de la evolución humana. Hicimos distintos experimentos, entre ellos está lo que usted irrespetuosamente llama ‘una cosa’, y esos experimentos grandes nos llevaron a entender distintas cosas del ciberfeudalismo”, le respondió Felipe Aljure, director artístico del Festival de Cine de Cartagena.

Aljure le dijo a este periódico que este ejercicio es válido en el contexto de esta edición: “No es que nosotros estemos interesados en que salgan afiches con Inteligencia Artificial porque la celebremos, estamos comentando, trayendo a la conversación pública las alarmas que creo que hay que tener para este tema, que es el ciberfeudalimso. Esas inteligencias artificiales en manos de lo que hemos llamado los terratenientes digitales, tienen la capacidad de dominar”, agregó cuando se le preguntó qué opinaba sobre los que aseguraban que el festival había reemplazado a un artista plástico por una máquina.

En la selección oficial de esta edición 62 del festival, las películas serán agrupadas en estas categorías: Ciberfeudalismo, Ficciones de aquí, Ficciones de allá, Ficciones de acullá, Documentes- Hecho en casa, Documentes- Algo que declarar, Documentes- Globo, La gente que hace cine y lo que el cine le hace a la gente, Hace calor, Omnívora, Animotion, De indias, Tierra adentro, Muestra afro, Muestra indígena, Muestra España, Onda corta, Cortizona y obras para la sección Working progress. También habrá un homenaje a director de cine chileno Sebastián Lelio y a Luis García Berlanga. Con el apoyo de la Embajada de Francia, se realizará el Ciclo Godard, un homenaje a Jean- Luc Godard. Las muestras Cine de Italia, Cine de Israel, Dw Akademie- Generation Afrika, son algunas de las novedades de este festival.

“Espero que estas palabras me salgan como un hilo de agua y no como un borbotón en una cascada debido a las emociones que me embargan el día de hoy: furia, rabia, impotencia, tristeza. Es importante la discusión que el FICCI plantea sobre las inteligencias artificiales y el ciberfeudalismo, sin embargo, no me quedaron claros los espacios que habrá dentro del festival para esa discusión, siento que es simplemente un título, pero casi no habrá espacios”, dijo Vargas sobre el enfoque del Ciberfeudalismo que propone el festival, a lo que Aljure le respondió: “Creo que sí es un borbotón lo que le puede estar saliendo, porque estamos en una rueda de prensa y usted todavía no ha mirado el programa, que tiene 130 actividades en el salón FICCI y en NIDO, otras 20. Con mucha suerte, va a satisfacer su curiosidad allá”.

Las actividades a las que se refiere Aljure, estarán dentro del Salon FICCI y Nido, pero la programación no se ha anunciado. Según los organizadores del evento, el objetivo es que la mayor cantidad de conversaciones se enfoquen en temas como la hiperconectividad y todo lo referente a la Inteligencia Artificial, no solamente en las artes, sino en las distintas áreas que afectan la vida humana.

“Para esta edición 62 se preparó una curaduría que resultó en 14 secciones con cuatro working progress. Son más de 140 películas procedentes de distintos rincones del mundo y con énfasis importante en nuestro cine colombiano e iberoamericano. El cine que nace en los territorios es algo que también nos interesa, por eso la sección de Tierra adentro, por mencionar alguna de ellas. Pero todas estas decisiones se tomaron para conversar sobre lo que somos como nación. Reflexiones que nos ocupan y preocupan como seres humanos”, dijo Lina Rodríguez, directora general del Festival.

“Nosotros no hemos dejado de trabajar con nuestro equipo de diseño. El año entrante seguiremos haciendo los afiches humanos, como los hemos hecho siempre”, agregó Aljure, para quien la Inteligencia Artificial, y más específicamente la máquina que se usó para la imagen del festival, no es una cosa, sino un individuo. La definió como un futuro posible para el ser humano, un asunto que les produjo “miedo y asombro”, razones por las que decidieron que esa debía ser la cara de esta edición 62. “Ese intento de sabotaje le salió muy mal, así que le pido respeto. No lo llame cosa, esta es la imagen de nuestro festival”, finalizó el director de películas como “La gente de la universal”.

Vargas finalizó su intervención con una petición: crear una mesa de diálogo sobre inteligencias artificiales en el arte y en las industrias creativas. “Es importante que los artistas nos sentemos a hablar sobre esto, sobre las implicaciones que tiene, sobre los trabajos que ya nos está quitando en diferentes espacios del arte y las industrias creativas”. Aljure aplaudió su iniciativa.

