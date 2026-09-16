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Mircea Cărtărescu: "Tengo que sentir que hay esperanza, no se puede vivir de otra manera"

El escritor rumano participará en la vigésima edición de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. En el marco de este evento habló para El Espectador sobre cómo escribió su libro “Solenoide”, con el que ganó el Premio Literario de Dublín 2024, y conceptos como la esperanza y la solidaridad.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
16 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Mircea Cărtărescu
Mircea Cărtărescu publicó su primer libro, el poemario “Luces, escaparates, fotografías”, en 1980.
Foto: Alcaldía de Medellín - Alcaldía de Medellín

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Para Mircea Cărtărescu, Medellín es una ciudad viva. Aunque no es su primera vez en el Valle de Aburrá, dijo que le gusta mucho la Ciudad de la Eterna Primavera, que tiene algunas partes muy pintorescas y otras muy modernas, como algunas ciudades de Europa o Estados Unidos. “La ciudad está llena de vida en muchos aspectos”, comentó. Desde la terraza de su hotel en El Poblado, el escritor rumano, reconocido por obras como “Nostalgia”, “Solenoide” y “Theodoros”, concedió esta entrevista a El Espectador.

Cărtărescu llegó la capital antioqueña en…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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Comentarios
  • Berta Lucía(2263)Hace 23 minutos
    Solenoide es una obra proverbial; sólo por ella Mircea Cartarescu merece el Premio Nobel de Literatura. Lulu es otra obra extraordinaria. En cambio Nostalgia y Porqué nos gustan las mujeres (cuentos) no me deslumbraron.
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