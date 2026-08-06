Esta es la nueva directora asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá

Elizabeth Vergara Gallego, directora asistente de la Filarmónica de Bogotá. Foto: Kike Barona

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En la antesala de los 60 años de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), Elizabeth Vergara Gallego, de 34 años, asumió el cargo de directora asistente de la agrupación. Desde su cargo participará en el trabajo musical de la orquesta, acompañará los procesos de las agrupaciones filarmónicas y apoyará el Programa de Formación Musical, “uno de los proyectos pedagógicos y artísticos más importantes de América Latina”, escribió la Alcaldía de Bogotá en su página web.

La música nació en San Vicente Ferrer, Antioquia. Su formación profesional comenzó en la Universidad EAFIT, en Medellín, de la mano del director Alejandro Posada. Más adelante viajó a Inglaterra, donde en 2022 culminó la maestría en Dirección Orquestal en el Royal Northern College of Music (RNCM), en Manchester. Entre sus maestros estuvieron Mark Heron y Clark Rundell.

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Esa formación le permitió ser directora invitada en la BBC Philharmonic. También trabajó como asistente de dirección en la Royal Liverpool Philharmonic, Opera North y Northern Ballet. En los años 2021 y 2022 fue directora musical de la Settle Orchestra Society.

Después de regresar a Colombia, Vergara se vinculó a la Orquesta de la Universidad Central de Bogotá, que dirigió desde 2022. Más adelante continuó su carrera en Argentina, donde hizo parte del equipo artístico de la Orquesta Sinfónica de Salta entre 2023 y 2024.

Su experiencia como directora se ha desarrollado también en escenarios de Bolivia, Venezuela, Colombia y el Reino Unido, entre ellos New Sinfonia, la Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, la Orquesta Académica de Tarija, la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

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“Recientemente, participó como directora invitada en el primer Concurso Internacional de Piano Blanca Uribe en Colombia, organizado por el Conservatorio del Tolima. Ha sido directora de la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, proyecto de formación musical liderado por el tenor Juan Diego Flórez”, describió la Alcaldía.

En 2024 recibió el premio Artista Revelación de la Asociación de Críticos Musicales de Argentina. El desarrollo de su carrera ha contado con el respaldo financiero de la beca del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (2010), Iberacademy (2016), la beca BRICC del British Council (2019) y la Hilti Foundation (2021).

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Vergara tuvo sus primeros conciertos como directora asistente de la Filarmónica los pasados 31 de julio y 1 de agosto en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, donde dirigió la obertura de Les Boréades, del compositor francés Jean-Philippe Rameau (1683-1764).

“Su trayectoria, construida entre Colombia y escenarios internacionales, refleja años de estudio, disciplina y compromiso con la música sinfónica”, escribieron hace unos días desde la Orquesta.

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