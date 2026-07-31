Esta es la pantalla que ha atraído a cinéfilos de todo el mundo a ver “La Odisea” en 18K

Fotograma de "La Odisea", de Christopher Nolan, tomado durante una escena de la guerra de Troya. Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

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Más de 500 metros cuadrados, la altura de un edificio de seis pisos, y una resolución 18K han convertido la pantalla de un cine a las afueras de Bruselas en un centro de peregrinación para cinéfilos de todo el mundo que buscan admirar ‘La Odisea’ de Christopher Nolan tal y como el cineasta estadounidense la concibió: en 70 milímetros y en IMAX.

Este formato de cine en celuloide se basa en un fotograma gigante que ofrece una calidad de imagen, color y nitidez sin igual, una tecnología analógica que Nolan ha convertido en su particular odisea personal al empeñarse en rodar y proyectar películas como ‘Oppenheimer’ o ‘Interstellar’ en gigantescas bobinas IMAX para devolverle a la gran pantalla su magia más pura e inmersiva.

Una calidad de la que solo pueden disfrutar los espectadores de 41 salas de todo el mundo: 25 en Estados Unidos, 9 en Canadá, 3 en Reino Unido, 1 en Australia, 1 en República Checa, 1 en Francia y la de Bruselas.

La sala bruselense se encuentra en un cine abierto a finales de la década de los 80 del pasado siglo en una zona alejada del centro de Bruselas, pero que desde hace dos semanas se ha convertido en un hervidero de personas en cada una de las cuatro sesiones diarias.

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Visitantes de Guatemala, Alemania o Rumanía

La posibilidad de vivir esa experiencia cinematográfica atrae al cine Kinepolis de la capital belga, a los pies del popular Atomium, a espectadores que viven en Bélgica, pero también a visitantes de Rumanía, Alemania, Dinamarca, Dubái, Italia, Francia o incluso de Guatemala.

Llegan para ver ‘La Odisea’ y para experimentar esa nostalgia que provoca saber que van a ver un filme que utiliza un rollo de 640 kilómetros de película en celulosa -la distancia entre Bruselas y Berlín- que dos personas recolocan cuidadosamente cada vez que finaliza la proyección.

Hay personas como Petrus, un chileno residente en Dubái que no ha querido dejar de lado la oportunidad de sumergirse en el universo de ‘La Odisea’ a pesar de la distancia.

“He ido a otras IMAX en Chile, en Dubái, pero no es lo mismo, es impresionante el tamaño. Cuando uno llega y se enfrenta con esta pared gigante... Es impresionante”, dijo a la salida de una de las multitudinarias sesiones en la sala con capacidad para unas 400 personas cuyas entradas -a unos 30 euros- están agotadas hasta finales de agosto.

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Demanda no vista en más de 25 años

Stijn Vanspauwen, responsable de marketing del cine, afirmó mientras contemplaba la larga cola de personas accediendo a la sala que en más de 25 años de profesión no había visto algo igual, en una época en la que las plataformas de contenidos a la carta se han asentado en hogares de todo el mundo.

“En una casa normal tienes un televisor de 2K, quizá de 4K, y aquí es de 18K, así que es cuatro veces más de lo que la gente tiene en casa, o de lo que se puede ver en otros cines”, explicó Vanspauwen.

Desde que anunciaron la apertura de esta sala en sus redes sociales, la demanda de amantes de la gran pantalla tanto de Bélgica como de otros países fue en aumento, lo que provocó que ampliaran su venta por internet, antes limitada solo a su país y a su entorno por motivos de seguridad, a otras partes de Europa como Italia, Francia o España.

“Publicamos una entrada en Instagram y tuvo un millón de visualizaciones. Para los estándares belgas, eso es una cifra gigantesca, porque no era un contenido patrocinado. Y luego abrimos la preventa y, de nuevo, hubo mucho interés tanto dentro de Bélgica como fuera de ella”, contó Vanspauwen.

“Si vives en Bruselas, vas al cine en Bruselas, pero para ver esta película, la gente recorre largas distancias. Y eso es lo que la hace tan espectacular, porque en las salas se pueden escuchar todo tipo de idiomas y se pueden ver todo tipo de culturas”, señaló Vanspauwen.

La gestora del cine calcula que han vendido hasta la fecha unas 70.000 entradas para esta sala IMAX que seguirá proyectando ‘La Odisea’ un mes más de lo inicialmente previsto -hasta finales de septiembre-, por lo que ya explora otras cintas que puedan adaptarse a la monumentalidad de esta pantalla que ha causado sensación entre los aficionados al cine.

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