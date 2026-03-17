Esta sería la identidad real de Bansky, según una investigación de Reuters

"Ballon Girl" o "La chica del globo", versión en South Bank. Foto: Wikimedia - Dominic Robinson

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Durante años, el mundo se ha preguntado: “¿Quién es Banksy?”. Tras múltiples teorías, especulaciones y artículos de prensa que han intentado responder esa pregunta, la agencia de noticias Reuters asegura tener una respuesta definitiva.

Recientemente publicaron una investigación que los llevó por diferentes ciudades y países, siguiendo las pistas del artista callejero que ha permanecido en las sombras durante años y cuyo nombre y rostro han sido fuente de conspiraciones.

Los periodistas Simon Gardner, James Pearson y Blake Morrison detallaron su travesía para descifrar la identidad del enigmático artista. Comenzaron por Ucrania, donde, en 2022, Banksy confirmó que unos grafitis en zona de guerra hacían parte de su obra. Tras seguir una serie de pistas y compilar una lista de posibles candidatos, los reporteros concluyeron que Robin Gunningham, un británico de 51 años, era el hombre detrás de la máscara.

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En el reportaje, examinaron testimonios de expertos y personas que han estado en contacto con el artista, además de fotografías de posibles candidatos. Entre los nombres que aparecieron en el reportaje se encontraban: Thierry Guetta, Robert del Naja (cantante del grupo Massive Attack) y el mismo Gunningham.

Según consignaron en el reportaje, una de las pistas importantes vino de una entrevista de 2017 del productor musical conocido como Goldie y amigo de Del Naja. En ese momento el productor se refirió a Banksy por su nombre real, diciendo: “Rob”. Muchos especularon que se refería a Del Naja. Sin embargo, una pieza clave de la historia fue una confesión manuscrita firmada por un arresto en Nueva York en septiembre del 2000.

De acuerdo con el reportaje, la policía de Nueva York frustró una de las obras de Banksy en una valla publicitaria que está en el techo de uno de los edificios de la ciudad. La obra quedó incompleta y el artista, que en ese momento estaba cambiando a pintar con plantillas, fue aprehendido.

Reuters accedió a los documentos. “Los documentos revelan que a las 4:20 de la madrugada del 18 de septiembre de 2000, las autoridades encontraron a un hombre vandalizando una valla publicitaria en el tejado del número 675 de la calle Hudson. Dado que los daños superaban los 1500 dólares, la policía intentó imputarle un delito grave. Entre los documentos se encuentra la confesión manuscrita del hombre”, escribieron los periodistas.

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Banksy estaba apenas comenzando a adoptar el apodo con el que ahora es mundialmente conocido, por lo que la policía no sabía que habían atrapado al grafitero.

La pista reina que, según los periodistas, fue crucial para el descubrimiento fue la firma en la confesión del arresto. “Robin Gunningham” era lo que estaba escrito en el papel y, además, el nombre aparecía en todos los registros policiales del incidente.

Este descubrimiento de Reuters corrobora la afirmación que hizo el Daily Mail en 2008 sobre la identidad del artista. “En retrospectiva, el intento de Gunningham por ocultar su identidad comenzó a desmoronarse con su arresto en Nueva York en septiembre de 2000. Existían registros de la detención y en ellos figuraba su nombre real”, escribieron en el reportaje.

Sin embargo, el grafitero pudo mantener su identidad secreta durante años. Luego de que el Daily Mail publicara su investigación, Robin Gunningham desapareció. Steve Lazarides, antiguo galerista de Banksy, confirmó a Reuters que en 2008 organizó los trámites para que su cliente cambiara legalmente su nombre.

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Según la investigación, la identidad de Banksy pudo permanecer en secreto todos estos años debido a que cambió su nombre a uno tan común que podría esconderse a plena vista. De acuerdo con los periodistas, el nuevo nombre que habría adoptado Banksy es David Jones. “Es uno de los nombres más populares entre los hombres británicos. En 2017, por ejemplo, había alrededor de 6000 hombres llamados David Jones en el Reino Unido, según datos analizados por GBG, una empresa de inteligencia de datos de identidad. David Jones también es el nombre de pila de David Bowie, cuyo alter ego Ziggy Stardust inspiró un retrato de la reina Isabel II realizado por Banksy”, escribieron.

Los reporteos descubrieron que el 28 de octubre de 2022 una persona de nombre “David Jones” entró a Ucrania el mismo día que había entrado Robert del Naja y cercano a la fecha en la que aparecieron los murales en la zona de guerra. El otro hallazgo que solidificó esta teoría sobre la identidad de Banksy es que el David Jones que entró ese día a Ucrania comparte su fecha de cumpleaños con Robin Gunningham.

Según los periodistas, presentaron sus hallazgos al hombre que creen que es Banksy y su empresa, Pest Control Office, afirmó que decidió no decir nada. Por su parte, el abogado del artista, Mark Stephens, los contactó y dijo que Banksy “no acepta que muchos de los detalles contenidos en su consulta sean correctos.” Además, pidió a Reuters que no publicara esta investigación, asegurando que “hacerlo violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro”.

De acuerdo con el abogado, la decisión de Banksy de trabajar bajo un pseudónimo “protege la libertad de expresión al permitir que los creadores digan la verdad al poder sin temor a represalias, censura o persecución, especialmente cuando abordan temas delicados como la política, la religión o la justicia social”. Desde Reuters aseguraron que decidieron seguir adelante dado que el público tiene un gran interés en entender la identidad y carrera de “una figura cuya influencia en la cultura, la industria del arte y el discurso político internacional es profunda y perdurable”.

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