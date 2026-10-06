EE.UU. registra un récord de libros vetados en escuelas: casi 12.000 en el último periodo

La cifra que registra la organización defensora de la libertad de expresión y de prensa supone un aumento de casi el doble respecto al curso escolar anterior, cuando se registraron 6.870 vetos. Del total de títulos prohibidos, el 58 %…

Las escuelas públicas de Estados Unidos vetaron 11.982 libros durante el curso escolar 2025-2026, la cifra más alta registrada hasta ahora. La mayoría fueron novelas y Stephen King fue el autor más afectado, según el quinto índice anual de vetos a libros en escuelas publicado este lunes por PEN America.

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La cifra que registra la organización defensora de la libertad de expresión y de prensa supone un aumento de casi el doble respecto al curso escolar anterior, cuando se registraron 6.870 vetos. Del total de títulos prohibidos, el 58 % correspondió a literatura joven ("young adult"), lo que "despoja a los jóvenes lectores de los libros que les ayudan a enamorarse de leer", denuncia la organización. En cuanto al género, el 87 % fueron obras de ficción.

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El análisis de los últimos cinco años deja claro que los vetos se dirigieron "abrumadoramente a libros sobre raza y racismo, gente o personajes LGTBQ+, gente racializada o personajes racializados, y sexo", señaló.

PEN America identifica dos fuerzas detrás del "movimiento" de veto en los últimos años: la legislación estatal y los grupos organizados, reforzados por figuras políticas que ejercen presión, pero reconoce que la inteligencia artificial (IA) está "acelerando" la tendencia.

Los estados donde se concentran los vetos son Texas y Florida, que se han convertido en "modelos de censura educativa", y que además tienen el registro más completo de las prohibiciones porque se lo reclaman los grupos en defensa de la "libertad para leer".

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Respecto al uso de IA, la organización dice que los agentes "recomiendan repetidamente quitar libros no porque sean obscenos bajo el estándar vigente, sino porque otros distritos los han vetado", lo que "agravará el efecto bola de nieve" de las prohibiciones.

Además de Stephen King, entre los autores más afectados están Ellen Hopkins y Sarah J. Maas. Según PEN America, sus catálogos pueden convertirse en una “diana” después de que uno de sus títulos es vetado.

Los libros más vetados por distrito escolar son ‘Sold’ de Patricia McCormick; ‘Speak’ de Laurie Halse Anderson; ‘The Handmaid’s Tale’, de Margaret Atwood, y varios de Ellen Hopkins, como ‘Crank’ e ‘Identical’.

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