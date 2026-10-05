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Julia Daza y lo que implica dirigir la Biblioteca Nacional que guarda la memoria del país

La llegada de Daza a la institución ha generado cuestionamientos sobre su trayectoria y sobre el conocimiento que requiere un cargo que también tiene bajo su responsabilidad la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

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Redacción Cultura
Fachada de esta biblioteca ubicada en Bogotá siendo una de las primeras bibliotecas públicas fundadas en América
La Biblioteca Nacional es una de las primeras bibliotecas públicas fundadas en América
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Resguardar la memoria. Esa es una de las ideas con las que se define con frecuencia el alma de la Biblioteca Nacional de Colombia, una institución que conserva y cataloga “el patrimonio bibliográfico y documental del país para ponerlo al servicio de investigadores, académicos y del público en general”, según se describe en su página web.

Es un espacio en el que se salvaguardan documentos históricos, mapas, libros, manuscritos, fotografías y obras de arte que dan cuenta de las distintas corrientes políticas, ideológicas y de pensamiento que han…

Por Redacción Cultura

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