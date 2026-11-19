El Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista fue para Daniel Coronell Castañeda, director de Cambio, por más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo de investigación. El jurado destacó su trabajo en medios…

El periodismo de investigación, las historias de las comunidades y los trabajos sobre memoria y cultura estuvieron entre los protagonistas de la edición número 51 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cuya ceremonia de entrega se realizó este miércoles 18 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

El Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista fue para Daniel Coronell Castañeda, director de Cambio, por más de cuatro décadas de trayectoria en el periodismo de investigación. El jurado destacó su trabajo en medios como Noticias Uno y Univision, así como sus investigaciones sobre corrupción, violencia política y violaciones de derechos humanos.

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Durante la ceremonia de entrega, Coronell recordó que tenía 23 años cuando recibió su primer Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y agradeció a quienes hicieron posible aquel reconocimiento. Al repasar sus 42 años de carrera, habló de las amenazas de muerte, los seguimientos ilegales, las campañas de desprestigio y el exilio que ha enfrentado por su trabajo periodístico. "En esas ocasiones en las que las circunstancias me han puesto a escoger entre comodidad y principios, quedarse sin trabajo es otra forma de hacer periodismo", afirmó.

También recordó a los periodistas asesinados en Colombia por ejercer su oficio, entre ellos Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro y Jaime Garzón. "Este premio es de ellos", dijo. Coronell aseguró, además, que durante su trayectoria ha incomodado a todos los gobiernos que ha cubierto y mencionó algunas de las investigaciones que ha publicado sobre las administraciones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

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Otro de los reconocimientos principales fue para Juanita León García, fundadora y directora de La Silla Vacía, quien recibió el premio a la Periodista del Año. El jurado destacó su defensa de la independencia periodística frente a los ataques y cuestionamientos que ha enfrentado durante el periodo electoral, así como el trabajo que ha desarrollado al frente del medio digital.

"Tanto León como La Silla Vacía se han dedicado a cubrir el poder y a hacer de la política objeto de investigación. Por eso su trabajo incomoda y por eso ha llegado a ser una voz sensata e importante en Colombia, en medio de la polarización que ha caracterizado los últimos tiempos", se lee en el acta del jurado.

Los ganadores por categorías

En noticia, el jurado premió en video Los colombianos que espiaban para Rusia, de Ricardo Calderón, de Noticias Caracol; en texto, Dolor, ira y estrategia: adentro del uribismo en el entierro de Miguel Uribe, de Edison Ferney Henao Hernández, publicado en La Silla Vacía; y en audio, Cayó Nicolás Maduro, del equipo periodístico de Blu Radio. Sobre este último trabajo el jurado escribió: "El equipo de Blu Radio estaba despierto aquella madrugada en la que empezó la caída del líder venezolano Nicolás Maduro. Una suma de periodistas en estado de alerta contó paso a paso, desde el lugar de los hechos, los sobrevuelos, los bombardeos, los enfrentamientos, hasta entender –de cara a sus oyentes– que las fuerzas norteamericanas se habían llevado al presidente para que fuera juzgado en los Estados Unidos. Acababan de pasar el año nuevo. Pero los reporteros de Blu narraron sin tregua y con pulso la historia definitiva del 2026″.

En periodismo investigativo, Megaestafa desde el piso 29, de Hugo Mario Cárdenas López, de El País – Connecta, obtuvo el premio en texto. En audio fue reconocido Ley del silencio: se impuso la omertá en desfalco a la UNGRD, de Juan Pablo Calvás, de Caracol Radio, y el galardón en video quedó en manos de Ricardo Calderón Villegas y Johanna Álvarez Quintero, por Los archivos secretos de Calarcá.

Por su parte, la categoría de crónica tuvo tres trabajos ganadores. En audio fue distinguido Los vuelos: el viaje inesperado de tres mujeres rurales, de Juan Ignacio Rosero, Gustavo Adolfo Montenegro Cardona y Álvaro Mauricio Chamorro Rosero, de Canal Nariño Televisión. El premio en video correspondió a ¿Quién quemó el bus?, de Juan José Jaramillo Arango, Manuela Saavedra Hurtado y Alejandro Ángel Torres, de RTVC Play. En texto, el jurado eligió La sangre en el ojo, de Juan Carlos Tadeo Guardela Vásquez, de la Revista Cronopio.

En reportaje, La Ruta del Sol, de David Trujillo Patiño y Camila Segura Bonnett, de Central – Radio Ambulante, recibió el premio en audio. En esa misma modalidad, el jurado otorgó un reconocimiento a El hambre oculta en Buenaventura, de Juan Carlos Díaz Flórez, de Caracol Radio Cali; en video fue premiado Francia Giraldo: una voz contra la ablación en Colombia, de Nathalia Orozco R., Jorge Luis Mora Rocha, Alex Camacho Hernández y Pedro Andrés Sarmiento Roa, de DW Español; y en texto, Donde duele, un trabajo colectivo publicado por Consonante.

Otra de las categorías fue entrevista. La juez valiente, de María Elvira Arango Pardo y Silvia Santamaría Ortiz, de Caracol Televisión, recibió el premio en video; Ya no tengo que responderle a nadie. Ya soy yo, de María Paulina Ortiz Obando, publicado en la Revista Bocas, fue reconocido en texto; y “Vi la muerte muy cerca varias veces”: el anestesiólogo español Raúl Incertis, de Julio Sánchez Cristo y Natalia Ibarra Pascua, de Caracol Radio, obtuvo el galardón en audio.

En opinión y análisis, el premio de audio fue para El paisa indignado: el relato negacionista del conflicto en Antioquia, de Alejandro González Ochoa, de El Armadillo. También fueron distinguidos Lo popular no es un disfraz, de Irina Petro de León y Esteban Domingo López Vallejo, publicado en Instagram, en video, y Fachadas, de Álvaro Serje Tuirán, de Contexto, en texto.

En humor, Daniel Samper Ospina y su equipo recibieron el premio en video por Las locuras de la semana en Circombia (con el polígrafo de Marelbys), publicado en #HolaSoyDanny. En texto, el galardón fue para Gaza Plaza, de Carlos Mario Gallego Arango y Crisanto Alonso Vargas Ramírez, conocidos como Tola y Maruja, publicado en El Espectador. Este diario también recibió un reconocimiento en la categoría de caricatura por Laberinto, de Cecilia Ramos Valencia, conocida como La Ché.

La crítica cultural reconoció El día en que se silenciaron las rancheras, de Deysa Janneth Rayo Angulo, de Radio Nacional de Colombia, que obtuvo el galardón en audio; El burro: un amigo que se extingue, de Jarith Muñoz, de Noticias RCN, el de video; y Vals con el olvido, de Lucas Ospina Villalba, publicado en Gaceta, el de texto.

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En fotoperiodismo, Juan Raúl Arboleda, de AFP – El País, ganó en fotografía periodística con Adiós a Miguel Uribe. El reportaje gráfico distinguido fue La desaparición forzada priva a las familias del acto humano más elemental: el duelo, de Viviana Peretti, de Casa Macondo.

El premio de multimedia fue para No es bosque, es despojo. La colonización verde de los llanos orientales, de un equipo de periodistas de Mutante.

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Dentro de los Estímulos al Periodismo Universitario, Silencios al aire: voces del MeToo en el periodismo colombiano, de Camila Gómez, María Antonia Escobar Franco, Arturo Campo Rodríguez, Violeta Posada Ángel, Mariana Ospina González, Mariana Arredondo Jaramillo e Ivanna Castillo Mizger, de Acústica de la Universidad EAFIT, obtuvo el premio en audio. El jurado destacó la reportería y el cuidado en el diseño sonoro de este trabajo sobre el abuso de poder y el acoso sexual en los medios.

También fue premiada La Abelardósfera, de Daniela Jaimes Reyes y Manuela Collazos Sánchez, de Cerosetenta de la Universidad de los Andes, en video, mientras que Después del horror, las palabras, de Andrés Felipe Salinas Corrales, publicado en Ciudad Vaga de la Universidad del Valle, recibió el galardón en texto. Sobre este último, el jurado resaltó que consigue convertir una salida de campo en "una crónica bien tejida, con contraste de fuentes y precisos detalles narrativos". El premio en multimedia fue para Periodista en obra, de Juan José Gómez Agudelo, Natalia Andrea Bedoya Alcaraz, Daniela Mosquera Agudelo y Thomas Mejía López, de De la Urbe de la Universidad de Antioquia.

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