Juliana Gómez Nieto, David Eufrasio Guzmán y John F. Galindo, ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025

En esta edición del certámen, participaron obras publicadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Foto: Biblioteca Nacional de Colombia

En la noche del pasado miércoles, la Biblioteca Nacional de Colombia anunció los ganadores del Premio Nacional de Literatura 2025 en sus tres categorías: Novela inédita, cuento y poesía. Este reconocimiento, que hace parte de los Premios Nacionales de Cultura del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, es la máxima distinción que otorga esta cartera a lo más destacado de la creación literaria reciente en el país.

Cada categoría tiene su propio jurado, conformado por escritores y académicos que, en este caso, tuvieron que evaluar obras publicadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Los ganadores de este año fueron Juliana Gómez Nieto, por su novela “Nuestros dones”; David Eufrasio Guzmán, por su antología de cuentos “Animales de familia”, y John F. Galindo, por su poemario “La segunda vida de las cosas”. Estas obras abordan temas como la vejez, la animalidad humana, nuestra relación con la tecnología y mucho más desde la mirada literaria.

“Nuestros dones”, de Juliana Gómez Nieto, Premio Nacional de Novela Inédita 2025

La escritora quindiana Juliana Gómez Nieto obtuvo el Premio Nacional de Novela Inédita 2025 por “Nuestros dones”, una obra que explora la enfermedad, la locura, el cuerpo y el cuidado a través de la historia de una abuela y su nieta, unidas por un vínculo de cuidado. La novela retoma la herencia costumbrista y, al mismo tiempo, se inserta en la llamada “narrativa de los cuidados”, al abordar temas como la vejez y el dolor desde una voz femenina sensible y contemporánea.

El jurado —conformado por Melba Escobar, Pablo José Montoya y Julián Herbert— destacó que la novela “tiene un manejo de la voz muy delicado”, con “jerga de monte, honesta, fresca y poderosa, y no se parece a ninguna”. Además, en el acta que le otorgó el premio, los evaluadores resaltaron la riqueza de su estructura fragmentaria y la exhaustiva investigación de su genealogía familiar para contar esta historia, pero, en palabras del jurado, “la forma en que la enfermedad, la vejez y el dolor son tratadas en esta novela representan una de sus grandes fortalezas y, en este sentido, su aporte a las letras colombianas”.

Nacida en Calarcá, Quindío, en 1990, Gómez Nieto es comunicadora social y periodista por la Universidad de La Plata (Argentina) y magíster en escrituras creativas por la Universidad Eafit. Es autora de “Terrorista poética” (2011), “Magnético Sur” (2015) y “Montañas azules” (2016), novela que narra las secuelas del terremoto de Armenia y fue publicada por Malisia en Argentina y luego por Planeta. “Nuestros dones” impulsa aún más su nombre en la historia de nuestra literatura nacional.

‘Animales de familia’, de David Eufrasio Guzmán, gana el Premio Nacional de Cuento 2025

El escritor David Eufrasio Guzmán fue reconocido con el Premio Nacional de Cuento 2025 por su libro “Animales de familia” (Angosta Editores, 2023), una colección de doce relatos que se preguntan por la animalidad del alma humana. A través de personajes que se enfrentan al encuentro, la fascinación y el miedo, el autor explora nuestras relaciones con los animales en historias que transitan entre lo doméstico y lo salvaje.

El jurado, integrado por Claudia Arroyave, Yijhan Rentería y Eduardo Antonio Parra, destacó que “la voz narrativa es íntima, sensible y reconocible, capaz de equilibrar ternura y crudeza. El autor despliega imágenes potentes, especialmente a través de la metáfora de los animales, que funcionan como símbolos de lo familiar y lo social”. Subrayaron, además, su habilidad para retratar la vida social colombiana “desde la perspectiva infantil hasta la adulta, utilizando en varias ocasiones el humor y la ironía con efectividad”.

Guzmán (Medellín, 1976) es cofundador y editor de la Agencia Pinocho, el diario de lo que no es noticia. Ha publicado los libros “Piel de conejo” (2019) y “Pichón de diablo” (2021). Para él, “Animales de familia” es un libro de cuentos en el que los animales —que van desde patos y micos hasta búhos y arañas— actúan como espejos de lo humano, recordando que la naturaleza que compartimos nos habita y nos define. El jurado comparó su trabajo con la tradición oral antioqueña de autores como Tomás Carrasquilla y Efe Gómez, por su lenguaje fresco, fluido y profundamente local.

‘La segunda vida de las cosas’, de John F. Galindo, gana el Premio Nacional de Poesía 2025

El poeta y narrador John F. Galindo recibió el Premio Nacional de Poesía 2025 por “La segunda vida de las cosas” (Ambidiestro Taller Editorial, 2023), un libro que imagina un mundo en el que la muerte dialoga con circuitos, engranajes y máquinas sensibles. A través de 52 prosas poéticas, Galindo compuso un paisaje donde los objetos cobran vida, interrogan su desgaste y revelan los vínculos emocionales entre lo humano y lo inanimado.

El jurado, formado por Carlos Enrique Vásquez, Eliana Hernández y María Teresa López, destacó la audacia y originalidad del libro, al construir “un mundo propio, sutil y en apariencia ligero, a partir de un universo metafórico riquísimo”. Elogiaron su tono lúdico, su humor poco común en la poesía colombiana y su capacidad para “evitar la solemnidad sin renunciar a la profundidad”. Se trata, afirmaron, “de una obra audaz, resuelta sin temor y con altas dosis de reflexión, que despliega una gran cantidad de recursos literarios desde una prosa poética inventiva y lúdica, pero no por ello menos cargada de desencanto”.

Galindo (Bucaramanga, 1978) es autor de una sólida obra poética reconocida con el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia (2007) y el Premio Tomás Vargas Osorio (2016). Ha publicado títulos como “Ventanas de otros días”, “Karaoke Demon”, “Diosestiércol” y “Lavar la culpa”, galardonado en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. “La segunda vida de las cosas”, ya premiado con el Eduardo Cote Lamus 2023, confirma su lugar entre las voces más singulares de la poesía contemporánea en el país.