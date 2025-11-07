Estrenos, exposiciones, conciertos y más planes para este fin de semana en Bogotá

Este fin de semana, la Noche de los museos hará que varios centros culturales de la ciudad tengan programación especial. Foto: ANDRES RINCON

IV Noche de los Museos

Fecha y hora: 7 de noviembre a partir de las 5:00 p. m.

Lugar: La Candelaria

Descripción: Para esta edición, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) activará su sede principal (Calle 10 # 3–16) y el espacio público de la calle 10 con una ruta que integra exposición, imagen en movimiento, instalación y performance, proponiendo una experiencia colectiva entre la ciudad, la noche y el arte contemporáneo.

Desde la mañana, el público podrá recorrer la exposición “Selección de obras de la Colección de Arte FUGA”, instalada en el lobby del auditorio, y la obra audiovisual “dEl sPeEdRuN SoLo qUeDó eL CaNsAnCiO”, de Virreina, ganadora de la Beca de Producción Curatorial FUGA 2025, abierta en la sala de exposición 2 con activación especial de la artista.

Además, otros museos y centros culturales de la capital se unen a las más de 100 instituciones de todo el continente que participarán de esta actividad. Para conocer más sobre los participantes puede ir al siguiente enlace:

Concierto en conmemoración a la toma y retoma del Palacio de Justicia en la Universidad Nacional

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional

Fecha y hora: 8 de noviembre. 4:00 p. m.

Boletas: Entrada libre

Descripción: Creado y organizado por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, bajo la dirección general y curaduría de María Belén Sáez de Ibarra, Presencias -Sonidos & Ecos conmemora los 40 años de la masacre del Palacio de Justicia con una ceremonia artística y espiritual.

Esta ceremonia musical empezará con el recital de piano, a cargo de Manuela Osorno, quien presentará Ritos, Momentum y Mística, de Tania León, y Transiciones de Jacqueline Nova: cuatro obras que exploran la energía ritual y la transformación interior. Luego esta plegaria que une vida y muerte en un canto de resistencia y reconciliación se eleva con Altar de Muertos, de Gabriela Ortiz, interpretado por el Cuarteto Q-Arte, nominado al Grammy, a cuya presentación se integran treinta bailarines de la compañía Teatro Danza Pies del Sol quienes realizarán una acción coreográfica inspirada en los rituales mesoamericanos, convocando a los ausentes en una ceremonia de presencia y luz. Un gran altar de muertos —velas, retratos, mariposas negras, papeles judiciales intervenidos y un diamante dorado vacío— presidirá la escena como símbolo de memoria y esperanza. Vigilia sonora en nombre de quienes no volvieron.

Exposición sobre los orígenes del comic en Colombia

Lugar: Biblioteca Nacional (Calle 24 no. 5 - 60)

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Sábados: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Entrada libre

Descripción: Desde este 7 de noviembre de 2025, la Biblioteca Nacional de Colombia presenta la exposición ¡Extra, extra! Los orígenes del cómic en Colombia (1890-1967), en la que reúne y explora las historietas, cómics y tiras cómicas que han acompañado las publicaciones periódicas en el país desde finales del siglo XIX.

En «¡Extra, extra!» podremos recordar a Mojicón, Godofredo Cascarrabias y a Misia Escopeta, de Adolfo Samper; a Copetín, de Ernesto Franco, o a Pirulita, de Victoria Franco de Sandoval, entre otros personajes. Será también la oportunidad de revivir episodios de la historia nacional a través de los dibujos de Rinaldo Scandroglio, y de recapitular los esfuerzos que han hecho dibujantes y artistas para agruparse en iniciativas colectivas para visibilizar su trabajo, como fue en 1967 la Primera Exposición de Tiras Cómicas Colombianas.

Estreno de “Mátate, amor”

Género: Comedia, Drama, Thiller

Clasificación: Apta para mayores de 15 años

Duración: 118 minutos

Director: Lynne Ramsay

Protagonistas: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson y Sissy Spacek

Sinopsis: Una pareja joven, enamorada y llena de esperanza (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad, con un nuevo bebé, en ese entorno aislado. Sin embargo, a medida que comienza a desmoronarse, se descubre de nuevo, no a través de la debilidad, sino de la fuerza y una impresionante vitalidad desenfrenada.

Dónde ver: Cine Colombia, Cinemark, Royal Films, Procinal y MUBI.

Estreno de “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Género: Drama

Duración: 2 horas y 32 minutos

Clasificación: Apta para mayores de 16 años

Protagonistas: Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth

Sinopsis: El director ganador del Óscar, Guillermo del Toro, adapta el clásico relato de Mary Shelley sobre Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

Dónde ver: Netflix

¿Quién es Margarita León? en el Centro Nacional de las Artes

Fechas: 6, 7 y 8 de noviembre 2025

Hora: 7:30 p.m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella (Calle 11 # 5 – 60). Sala Fanny Mikey

Directora: María Adelaida Palacio Duque

Sinopsis: “¿Quién es Margarita León?" está inspirada en hechos reales y aborda la vida de Carolina, una joven que, a los 25 años, comienza a descubrir detalles ocultos sobre la muerte de su madre, Margarita León, quien fue víctima de la violencia política en Colombia de los años noventa. Este contexto está marcado por la persecución y desaparición de los miembros de la Unión Patriótica.

Además de la coyuntura política, la obra explora la identidad personal y colectiva, poniendo en el centro las preguntas sobre los orígenes, el dolor familiar, y cómo estas heridas abiertas definen la identidad y la construcción de la vida. ¿Quién es Margarita León? invita a los espectadores a reflexionar sobre la memoria, la reparación y la resistencia.

Boletas desde COP 29.000 disponibles en TuBoleta. Aplican descuentos aplican descuentos en taquilla para adultos mayores (50%), estudiantes (50%), FF.MM. (50%), personas con discapacidad (30%) y empleados y contratistas del estado (30%).