Habrá concierto gratis de Nicoyembe hoy en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán

En la noche de este 5 de noviembre, Nicolás Emilio Nicoyembe Rodríguez, mejor conocido únicamente como Nicoyembe, rendirá un homenaje al folclor nacional con “Entre mares y ríos, mi voz es historia”. Este espectáculo, compuesto por más de 35 artistas en escena que combinan música, danza y teatro, se realizará a las 8:00 p. m. de hoy, 5 de noviembre de 2025, y tiene entrada libre hasta completar aforo.

Este artista chocoano celebra más de 55 años de experiencia sobre los escenarios con este espectáculo que mezcla memoria colectiva, representación identitaria y resistencia poética. Luz Adriana Vargas, su esposa y mánager, le ayudó a construirlo junto con Nichols Nicoyembe Rodríguez (su hijo y director musical), la Compañía Danza Libre de Bogotá, el grupo Seniors de Colombia Amiga, la actriz Reina Africana y los coreógrafos Gustavo Malagón, César Guerrero y Billy Cuisman.

Además, esta obra fue la ganadora de la Beca LEP de Circulación –Circuito Bogotá– Gran Formato 2025 del Portafolio Distrital de Estímulos (Idartes).

“Para mí, lo más gratificante de esta obra es que se va a contar mi vida artística y musical a través de mis composiciones”, expresó en una entrevista para El Espectador. “El espectáculo lo componen canciones dedicadas a mi papá, a mi mamá, a mis vivencias de infancia... eso es lo que estaremos presentando esta noche en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán”, puntualizó.

El artista también contó que, “como buen hijo del Pacífico”, se trata de un concierto que fusiona varios géneros y estilos musicales de la región.

“Los ingredientes de la música del Pacífico sur son las marimbas, los cununos, ese tipo de cosas. Mientras que en el norte está más basado en un formato de chirimía, entonces eso también lo incorporamos nosotros. (...) Dentro de mis composiciones incluso hay muchas letras que tienen el sentimiento del pacífico, pero están hechas con los ritmos y la música de la costa atlántica”, explicó Nicoyembe.

Promete así una noche en la que no solo los amantes del folclor colombiano podrán celebrar a una de sus grandes figuras, sino que los curiosos por la música del Pacífico colombiano podrán conocerla a profundidad. En sus palabras, se trata de un concierto que “se baila, se canta y se goza, tanto en el escenario como abajo en el público”.