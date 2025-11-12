El mural hecho con 80.000 tapas recicladas en la estación Bicentenario

La obra forma parte de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, con apoyo de Cultura, Integración Social, TransMilenio y la Fundación BAT. Foto: Prensa

En el centro de Bogotá, en la estación Bicentenario de TransMilenio, se inauguró un mural de más de 150 metros cuadrados elaborado con 80.000 tapas plásticas recicladas, resultado del trabajo conjunto entre 24 ciudadanos exhabitantes de calle y el artista ambientalista Eduardo Butrón Hodwalker.

La obra hace parte de las intervenciones que dejó la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25 y surgió de una alianza entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Secretaría de Integración Social, TransMilenio S.A. y la Fundación BAT Colombia.

Para Cristian Andrés Florián, uno de los participantes en el proyecto, la experiencia significó una oportunidad para comenzar de nuevo: “Participar en este mural es una muestra de que podemos aprovechar las segundas oportunidades y ser parte de la ciudad que queremos construir”.

Durante varias semanas, los participantes fueron capacitados por Butrón en técnicas de arte reciclado para construir una pieza que lograra combinar las figuras urbanas emblemáticas de la ciudad con rostros de quienes le dieron forma. En el mural se aprecian la silueta de un bus de TransMilenio, la Catedral Primada y retratos de habitantes y exhabitantes de calle.

“El arte sana, el arte es incluyente y también transforma vidas”, expresó el maestro Butrón durante la entrega del mural. “Realizar esta obra con habitantes de calle nos demuestra que el arte resignifica los espacios y genera encuentros reales entre las personas”.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, dijo también que el proyecto refleja el trabajo conjunto entre las entidades culturales y sociales del Distrito.

Por su parte, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, señaló que el mural “combina sostenibilidad, participación ciudadana y resignificación urbana” y se enmarca en los objetivos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura (2024-2027), enfocado en la convivencia pacífica y el orgullo comunitario.

La estación Bicentenario, ubicada en la Avenida Carrera 10 entre calles 6 y 3, se suma así a los espacios públicos intervenidos en el marco de la Bienal BOG25. Según se lee en el comunicado oficial, TransMilenio destinó 1.000 millones de pesos para apoyar la realización de 137 obras de arte urbano en portales y estaciones de la ciudad.