Humor, política y arte: la nueva exposición de Mheo en Hacienda Castilla

Las obras en formato Giclée presentan una selección de caricaturas publicadas en El Espectador durante 2024 y 2025. Foto: Natalia Largo

La Galería de Arte Hacienda Castilla, en Pereira, inauguró la primera exposición individual del caricaturista y periodista gráfico Mheo, reconocido por su crítica sobre la realidad política del país. La muestra, abierta al público hasta el 9 de diciembre, reúne 30 obras que recorren distintos momentos de su producción reciente y que consolidan su trayectoria gráfica.

Las piezas seleccionadas, 20 en formato A3 y 10 en formato medio pliego, fueron elaboradas mediante impresión Giclée de alta calidad. Muchas de ellas aparecieron originalmente en las páginas de El Espectador entre 2024 y 2025, y algunas forman parte de las series que le valieron al autor varios premios Simón Bolívar de Periodismo. Son, en conjunto, una lectura visual de la actualidad política colombiana, desde la ironía y el comentario incisivo.

La exposición se realiza en la Galería Hacienda Castilla, en el Eje Cafetero, que funciona como punto de encuentro entre el arte, la historia y la vida rural. Su sede, una casona de estilo caucano con casi cuatro siglos de existencia, fue restaurada y adaptada por su propietaria, Carolina Drews, para acercar las artes visuales a nuevos públicos.

Bajo la curaduría de Juan Jiménez, la galería ha desarrollado una programación que abarca diversas expresiones del arte contemporáneo colombiano. En los últimos cuatro años ha exhibido obras de reconocidos artistas nacionales junto a propuestas de jóvenes creadores, con muestras dedicadas al arte en papel, la pintura, la escultura, el arte textil y la caricatura. La exposición de Mheo se integra a esta línea.

Información para visitantes