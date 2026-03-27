Un mundo raro: el legado de Beatriz González llega al Museo Nacional

La exposición “Un mundo raro” fue nombrada así por la canción de José Alfredo Jiménez, una de las favoritas de Beatriz González. Foto: El Espectador - José Vargas

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Desde este 28 de marzo, el Museo Nacional presenta una exposición dedicada a la maestra Beatriz Gónzalez y a su legado como curadora en jefe de las Colecciones de Arte e Historia de esta entidad cultural. Bajo el nombre de “Un mundo raro”, la muestra recoge las investigaciones y metodologías que la artista desarrolló durante este rol, para el que fue designada en 1989 por el expresidente Virgilio Barco y el cual desempeñó hasta 2004.

“La idea con ‘Un mundo raro’ es retribuir el amor que la maestra sintió por esta institución y reconocer algunos de sus aportes, que fueron muchos y fundamentales, para esta construcción colectiva y en permanente cambio que es el Museo Nacional de Colombia”, manifestó Katia González, directora encargada del Museo Nacional de Colombia.

La exposición está dividida en tres secciones. La primera, titulada “Los rostros del pasado”, explora el interés de la artista por difundir la iconografía de distintos personajes que marcaron la historia y la cultura del país. A partir de esto, González desarrolló el programa “Cuadernos iconográficos” que realizaba publicaciones periódicas y que llegó a incluir las imágenes de figuras como Simón Bolívar y Policarpa Salavarrieta, más conocida como “La Pola”.

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“Pensar con los objetos” es la segunda sección de la muestra, en la cual se abordan distintos aspectos de su ejercicio curatorial, como su metodología; su disposición a recuperar el carácter tripartito del museo, es decir, su enfoque en la historia, el arte y la ciencia; y la creación de la Cátedra Ernesto Restrepo Tirado, un espacio académico destinado a fortalecer el vínculo de las colecciones con las problemáticas actuales del país, de acuerdo con la página oficial del museo.

Por último, se encuentra la sección “El pasado es como lo pintan”, donde se plantea un recorrido por tres de sus principales investigaciones basadas en los siguientes personajes: Peregrino Rivera Arce, militante liberal en la Guerra de los Mil Días; José Gabriel Tatis, militar y artista del siglo XIX; y José María Espinosa; prócer de la Independencia, pintor y cronista bogotano.

A partir de todos estos elementos, la exposición pretende mostrar la particular relación que existió entre González y el Museo Nacional durante más de una década. Esta es descrita por Carolina Vanegas, curadora de la exposición, como “un amor profundo al que le entregó sus mayores esfuerzos durante catorce años. Un amor que no siempre sintió correspondido, incluso cuando su labor pedagógica en el museo se centró en fomentar la mirada crítica hacia el pasado”.

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A lo largo de su vida, la artista también participó en la curaduría de otros proyectos, como “Cinco miradas, cinco siglos” de la Colección de Arte del Banco de la República o la exposición “Libretas de dibujos. Reencuentros de memoria gráfica”, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, además de ser miembro del Comité Asesor de Artes Plásticas del Banco de la República.

Por último, en la muestra se incluyeron dos de las obras de González: “Un peso”, obra que retrata a Simón Bolívar, y “Autorretrato con mascarilla”, una serigrafía que muestra a la artista con una máscara fúnebre. “Un mundo raro”, nombrada así por la canción de José Alfredo Jiménez, una de las favoritas de la artista, estará abierta al público hasta el 12 de julio, en el segundo piso del museo.

Este recorrido por la trayectoria curatorial de la maestra se constituye como un testimonio vivo de las distintas facetas de su legado y permite que el público siga recordando los aportes que hizo González al mundo del arte y la cultura en el país.

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