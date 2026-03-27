Salió el trailer de “La casa de los espíritus”, la serie basada en la obra de Isabel Allende

Nicole Wallace interpretará a Clara del Valle en la adaptación televisiva de la novela de Isabel Allende "La casa de los espíritus". Foto: Prime Video

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Una de las grandes adaptaciones literarias que llegará a las pantallas este 2026 es la de “La casa de los espíritus”, la serie basada en una de las novelas más reconocidas de la escritora chilena Isabel Allende. El próximo 29 de abril, llegarán a Prime Video los primeros tres capítulos de la historia de la familia del Valle.

A partir de ahí, se estrenará en la plataforma un capítulo semanal hasta el 13 de mayo, para completar los ocho capítulos con el que se abarcarán tres generaciones de esta familia, enfocadas en Clara, Blanca y Alba, que llevan su vida en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

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La serie de “La Casa de los Espíritus” está protagonizada por Alfonso Herrera (Rebel Moon) como Esteban Trueba, mientras que Nicole Wallace (Culpa Nuestra) y Dolores Fonzi (Belén) interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

El reparto también incluye a Fernanda Castillo (El Señor de los Cielos) como Férula, Aline Kuppenheim (Una mujer fantástica) como Nivea del Valle, Eduard Fernández (La piel que habito) como Severo del Valle, Sara Becker (La Contadora de Películas) y Fernanda Urrejola (Cry Macho) como Blanca, Rochi Hernández como Alba (30 Noches con mi Ex), Juan Pablo Raba (Noticia de un secuestro) como Tío Marcos, Pablo Macaya (En su lugar) y Nicolás Contreras (Baby Bandito) como Pedro Tercero, entre otros.

Además, la autora de esta novela participó en su producción para asegurar que el resultado final fuese fiel a lo que escribió originalmente en 1982, aunque con los giros y cambios que requiere hacer una adaptación audiovisual de una obra literaria. Junto a ella estuvieron Eva Longoria y Courtney Saladino, como productoras ejecutivas, y los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

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A continuación, puede disfrutar del trailer de esta nueva serie: