Los espectáculos del FIAV 2026 y otros planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Una de las piezas que se presentará este fin de semana es "Gonawindúa: el corazón del mundo", en el Teatro Cenit, que está basada en relatos y tradiciones del pueblo kogui. Foto: Juan Diego Castillo-Ramirez

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Comenzó oficialmente el Festival Internacional de Artes Vivas, uno de los eventos culturales más grandes que tendrá Bogotá este 2026. Durante diez días, del 27 de marzo al 5 de abril, la ciudad se llenará de todo tipo de espectáculos que incluyen teatro, circo, danza, acrobacias, títeres, ballet, entre muchos otros.

A continuación, presentamos cuatro de los eventos que se presentarán en Bogotá en el marco del FIAV. Y después, si no es muy fanático del teatro, también tenemos opciones de conciertos, clubes de lectura, festivales y más para hacer este fin de semana en la capital.

Baco Polaco - FIAV 2026

Fecha: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, a las 8:00 p. m., y domingo 29 de marzo, a las 3:00 p. m.

Lugar: Teatro Colsubsidio.

Entrada: desde COP 50.400 hasta COP 184.500.

Detalles del evento: inspirada en “Las bacantes”, de Eurípides, su director la describe como un “pastiche” entre el mundo griego y la llanura argentina de los años 30. A partir de esta premisa, la obra reflexionará sobre los conceptos del odio y el rencor en nuestro mundo contemporáneo.

Gonawindúa: el corazón del mundo - FIAV 2026

Fecha: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, a las 7:00 p. m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes, sala Delia Zapata Olivella.

Entrada: desde COP 33.600 hasta COP 67.100.

Detalles del evento: esta obra, enfocada en el pueblo kogui, pondrá a dialogar a la naturaleza y al teatro desde su cosmovisión. La puesta en escena será en lengua koguian y con subtítulos en español.

Henri Michaux: Movimientos y 24 Preludios de Chopin - FIAV 2026

Fecha: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo, a las 8:00 p. m., y domingo 29 de marzo, a las 5:00 p. m.

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: desde COP 98.400 hasta COP 223.600.

Detalles del evento: los asistentes podrán ver dos obras de la coreógrafa Marie Chouinard: la primera retoma las composiciones de Chopin, y la segunda reinterpreta, a través de la danza, el arte de Henri Michaux.

¿Quién prendió la plancha?, y, ¿por qué la dejó caliente sobre la cama? - FIAV 2026

Fecha: domingo 29 de marzo, a las 6:00 p. m. (segunda función: lunes 30 de marzo, a las 7:00 p. m.).

Lugar: Teatro Taller de Colombia.

Entrada: COP 44.800.

Detalles del evento: esta obra retomará el mito griego del minotauro, y a partir de él nos adentrará en la reflexión de una mujer sobre la memoria, el cuerpo y la identidad. La protagonista se enfrentará a la voz del minotauro en medio de su propio recorrido emocional.

Concierto Frente Cumbiero, La Pambelé y La Nena Magdalena

Fecha: sábado 28 de marzo, a las 8:00 p. m.

Lugar: Capital Live Concerts (Cra. 13 # 48 - 90)

Entrada: COP 82.500 en etapa 2.

Detalles del evento: en el contexto del Circuito Bajo Chapinero, los asistentes podrán disfrutar de estos tres proyectos musicales que traen una mezcla de sonidos tropicales y otros géneros a este rincón de la capital.

Festival Latir Bogotá

Fecha: viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo.

Lugar: Centro Felicidad Chapinero (viernes) y Media Torta (sábado).

Entrada: libre.

Detalles del evento: este espacio cultural que surgió en Barcelona llegará por primera vez a Colombia con presentaciones de artistas como Támara Flores, Ahyre, Meli Perea, La Mojarra Eléctric. Además, el viernes tendrá una jornada de charlas sobre la circulación de artistas y la cultura en el país.

Concierto “Presencias. Sonidos & Ecos: La Amazonia como sujeto vivo”

Fecha: domingo 29 de marzo, a las 4:00 p. m.

Lugar: auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en esta conmemoración de la selva se presentarán las obras “La creación de la tierra”, de Jacqueline Nova, y “El ojo del jaguar: Sinfonía salvaje III”, de Diego Samper y Marlene Escobar, así como una interpretación del Teatro Danza Pies del Sol.

Exposición Carissimo Pinocchio

Fecha: viernes 27 de marzo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado 28 de marzo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. (disponible hasta el 10 de abril).

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana. Edificio Leopoldo Rother - Sala de Bienestar.

Entrada: gratuita.

Detalles del evento: diseñadores y artistas reinterpretarán la figura de Pinocho a partir de técnicas y estilos variados, expandiendo la mirada del público frente a este reconocido personaje.

Club de lectura Elisa Mujica

Fecha: sábado 28 de marzo, a las 11:30 a. m.

Lugar: Librería Woolf.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en este espacio dedicado a la lectura de mujeres escritoras del siglo XX, el enfoque de esta sesión será Elisa Mujica, escritora colombiana reconocida por sus novelas y obras de literatura infantil. Durante el encuentro los asistentes podrán leer y reflexionar sobre los cuentos “La viajera”, “Ángela y el diablo” y “El fantasma”.

Proyección y conversatorio de “Hija del volcán”

Fecha: 28 de marzo, a las 7:00 p. m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá. Sala Capital

Entrada: COP 7.000

Descripción del evento: Este sábado se presentará en la Cinemateca de Bogotá el documental “Hija del volcán”. Este largometraje cuenta la historia Jenifer, quien, a sus treinta, comienza a indagar sobre sus orígenes, consciente únicamente de que su adopción en España está relacionada con la tragedia de Armero, provocada por el volcán Nevado del Ruiz en Colombia, y de que existe la posibilidad de que su madre todavía esté viva.

Tras la proyección del documental, habrá un conversatorio con la directora, Jenifer de la Rosa, Francisco González, director de la Fundación Armero Armero, y Julieth Cicua y Fredy Nova, críticos de cine.