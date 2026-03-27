Día mundial del teatro: eventos gratis a los que puede asistir durante esta jornada

"Baco polaco", producción dirigida por Mauricio Kartún, es una de las obras que abrirá el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026). Se presentará del 27 al 29 de marzo en el Teatro Colsubsidio. Foto: Carlos Furman

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Cada 27 de marzo, desde 1962, se celebra el día mundial del teatro, una jornada que busca resaltar la labor de actores, directores, productores y, en general, todas las personas que trabajan por este ecosistema artístico. Además, busca hacer un llamado a gobiernos locales y nacionales para que sigan apoyando el teatro como una forma de expresión crucial para la cultura, al igual que como un motor del desarrollo social y económico.

Cada año, en el marco del Día Mundial del Teatro, una personalidad internacional es la encargada de compartir unas palabras que reúnen el sentir de la escena y del mundo actual. Esta responsabilidad, en este 2026, la tiene el célebre actor estadounidense Willem Dafoe.

“Como actor y creador teatral, sigo creyendo en el poder del teatro. En un mundo que parece volverse cada vez más divisivo, controlador y violento, nuestro desafío como creadores teatrales es evitar que el teatro se corrompa reduciéndose únicamente a una empresa comercial dedicada al entretenimiento como distracción, o que se convierta en un mero preservador institucional de tradiciones. Más bien, debemos fomentar su fuerza para conectar pueblos, comunidades y culturas y, sobre todo, para cuestionar hacia dónde nos dirigimos”, escribió Dafoe, que ha estado nominado a cuatro premios Óscar.

Por este motivo, para el día de hoy se tiene una robusta programación que busca acercar a toda clase de público a las tablas, sobre todo a aquellos que no se han dado la oportunidad.

150 obras gratuitas en todo el país

En primer lugar, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes conmemora el Día Mundial del Teatro apoyando la presentación de 150 obras teatrales gratuitas en 81 ciudades. Esta iniciativa se enmarca en el Sistema Nacional de Circulación y su plataforma Circuitos Vivos, que busca promover el derecho a la circulación cultural en condiciones equitativas para todos los actores del sector.

Las 150 funciones llevarán el teatro a salas, plazas, parques, bibliotecas, salones comunales y veredas del Eje Cafetero, el Pacífico, el Centro Oriente, el Caribe, los Llanos y el Centro Sur Amazonia, con presencia en departamentos como Antioquia, Nariño, Atlántico, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Caldas, Valle del Cauca y Amazonas, entre muchos otros.

En el siguiente mapa puede consultar cuáles son las funciones que habrá durante este viernes 27 de marzo.

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Además, el ministerio traerá un énfasis especial este año que busca reconocer la labor de las mujeres como agentes fundamentales del sector teatral colombiano. Para eso, se organizó el encuentro “Mujeres y teatro”.

Apertura del FIAV 2026

Además de esta programación, en Bogotá los espectadores también tendrán una gran lista de eventos a los que podrán asistir, algunos de ellos de manera gratuita, como parte de la primera jornada del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV 2026).

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Entre los espectáculos gratuitos de hoy está “The Flow”, presentado por Lai Ye. Se trata de una muestra de circo que combina malabarismo, manipulación de objetos y de fuego, acrobacias y otras técnicas. Esta se presentará a las 11:00 a. m. y a las 3:00 p. m. en la Plazoleta del Portal Suba.

Por otro lado, están “Animeros”, de la Corporación Cultural Atabaques, que se presentará a las 3:00 p. m. en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes (Calle 11#5-60), y “Boxeo en la calle”, presentado por Fraser Hooper. Este espectáculo que combina comedia física, mímica y baile se podrá disfrutar a las 11:00 a. m. y a las 3:00 p. m. en el Parque de La Independencia (Calle 24#6A-01).

Además de esto, habrá otras funciones con boletería para el día de hoy, entre las que destacan “El mar es un pixel”, que se presentará en el Teatro Cafam, y “Baco polaco”, dirigida por Mauricio Kartún y que se presentará en el Teatro Colsubsidio.

Para conocer más detalles de la programación del FIAV ingrese aquí: FIAV 2026: programación completa para este viernes 27 de marzo